¡La reina de la nostalgia! Shakira revive sus grandes clásicos junto a estos reconocidos artistas

Suscríbete a nuestros canales

Shakira se une a la serie Spotify Anniversaries para conmemorar dos hitos fundamentales en su trayectoria: los 30 años de su álbum Pies Descalzos (1995), y los 20 años del ambicioso proyecto Oral Fixation (2005). Este especial no es solo un viaje de nostalgia; es una reivindicación de la vigencia de su música. La plataforma ha habilitado una página especial para que los fans accedan a material exclusivo antes del estreno oficial del EP, previsto para el 22 de octubre de 2025.

La celebración destaca por rescatar la autenticidad de sus primeros trabajos. En el episodio especial, Shakira reflexiona sobre el impacto y comparte historias nunca antes contadas sobre la creación de estos discos emblemáticos, ofreciendo una mirada íntima a los procesos creativos que la llevaron a la cima.

"Hips Don't Lie" reimaginada

El momento más esperado de este proyecto es la reinvención de "Hips Don't Lie", uno de los mayores éxitos globales de la artista. La nueva versión promete una mirada renovada y más íntima, alejándose del sonido original para ofrecer una experiencia cargada de emocionalidad y storytelling.

Esta reinterpretación cuenta con colaboraciones de lujo: el británico Ed Sheeran y el talento colombiano Beéle, junto a una orquesta de 14 músicos. Según describen los productores del proyecto, "Beéle le da un color caribeño que refresca el alma del tema, mientras que Ed Sheeran aporta su sensibilidad pop y su sello acústico inconfundible". Esta fusión de talentos representa un puente entre generaciones y estilos, consolidando el clásico para nuevos oyentes.

Un EP para revivir los éxitos clásicos

El EP exclusivo de cinco pistas es un regalo meticuloso para los seguidores más fieles, ya que incluye nuevas versiones de canciones queridas que son la columna vertebral de sus primeros años.

Las canciones confirmadas en este relanzamiento son:

"Pies descalzos, sueños blancos"

"Antología"

"La pared"

"Día de enero"

"Hips Don't Lie" (junto a Ed Sheeran y Beéle)

Un año de reinvención y celebración

2025 se consolida como un año de grandes movimientos y celebraciones para Shakira. Este especial de Spotify se suma a otros éxitos recientes, como su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" y el lanzamiento de "Zoo", tema compuesto para Zootopia 2. La colaboración con Ed Sheeran y Beéle no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia continua de la artista por reinterpretar su propio legado, conectar con audiencias nuevas y celebrar una carrera que, tres décadas después, sigue más viva que nunca.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube