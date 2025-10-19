¿Gasto excesivo?: la cifra que Migbelis Castellanos se negó a pagar por una decoración para su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y exreina de belleza Migbelis Castellanos desató una ola de reacciones entre sus seguidores tras compartir una experiencia con el bautizo de su hijo.

A través de un video en TikTok, la venezolana reveló que, ante un presupuesto que consideró desorbitado, optó por tomar las riendas de la decoración de la celebración, logrando un resultado que representó un importante ahorro.

La decisión de Castellanos provocó una discusión vibrante sobre el valor del trabajo profesional frente al ingenio de quienes buscan soluciones prácticas.

¿Cuánto le querían cobrar a Migbelis por la decoración?

La controversia escaló rápidamente, cuando Migbelis explicó abiertamente que el presupuesto inicial que le presentaron por los arreglos del evento ascendía a una cifra de $8.000, una cantidad que la motivó a rechazar la oferta y embarcarse en un proyecto "hágalo usted misma".

Armada de determinación y con la ayuda de su prima, Arianna, la presentadora transformó un gasto potencial de miles de dólares en una decoración más sencilla, prueba de que la creatividad puede ser la mejor herramienta.

La paleta de colores se centró en los tonos tierra y nudes, creando un ambiente cálido y elegante. Migbelis detalló que los elementos clave, como jarrones, arreglos florales y tres paneles de fondo, fueron seleccionados y adquiridos, en parte, a través de plataformas como Amazon, demostrando que con un poco de búsqueda y planificación se pueden lograr buenos resultados.

El dilema del valor profesional

La ex Miss Venezuela fue clara en su mensaje: no desestima el valor del trabajo de los decoradores profesionales. "Yo no pido que me lo den regalado", afirmó, reconociendo que la experticia tiene un precio justo.

Sin embargo, su decisión se basó en la premisa de que "si se quiere ahorrar unos realitos, uno resuelve", un lema que resonó fuertemente en su comunidad.

La publicación, que superó los 11 mil likes, se convirtió en un campo de batalla de opiniones. Por un lado, una gran cantidad de seguidores aplaudieron su ingenio, con comentarios que celebraban el espíritu "resolutivo" de las madres venezolanas.

Por otro lado, no faltaron las críticas que insinuaban que la decisión de hacerlo ella misma se debía a una falta de recursos para pagar a un decorador profesional y garantizar un resultado "mejor".

A pesar del debate generado, Migbelis Castellanos concluyó su relato con la satisfacción de haber celebrado un bautizo exitoso para su pequeño, en compañía de sus seres queridos.

