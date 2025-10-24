¡Reviven las Spice Girls! relanzan su álbum 'Forever' para su 25 aniversario: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Las Spice Girls han anunciado oficialmente el relanzamiento de su álbum "Forever" en una edición especial de vinilo marmoleado rojo y negro para conmemorar su 25 aniversario. Este lanzamiento, que estará disponible a partir del 7 de noviembre de 2025, marca la primera vez que el disco se publica en este formato de edición limitada.

La presentación física es un punto destacado, con un formato "gatefold" (una portada que se abre como un libro) que contiene cuatro láminas coleccionables con imágenes inéditas de cada una de las integrantes que participaron en el álbum: Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton y Victoria Beckham. La edición conserva los sencillos más representativos de este trabajo: "Holler", "Let Love Lead The Way" y "Goodbye".

Un Vistazo a la Historia

"Forever", lanzado originalmente en noviembre del año 2000, ocupa un lugar particular en la discografía del grupo. No solo fue su tercer y último álbum de estudio, sino también el único grabado como cuarteto tras la salida de Geri Halliwell en 1998. Aunque no repitió el masivo éxito comercial de sus predecesores "Spice" (1996) y "Spiceworld" (1997), que vendieron en conjunto más de 50 millones de copias, el disco demostró la capacidad de evolución del grupo.

Fue un proyecto que, en su momento, significó una transición sonora hacia el R&B, contando con la producción de figuras como Rodney Jerkins, Jimmy Jam y Terry Lewis. Universal Music, la distribuidora de este nuevo lanzamiento, ha descrito el álbum como un trabajo que "combina suaves influencias de R&B con puro poder pop, un imprescindible en cualquier colección de Spice Girls".

El Legado que Perdura

Este relanzamiento es un recordatorio del enorme legado de las Spice Girls, formadas en 1994 y consideradas el grupo femenino más exitoso de la historia de la música, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su impacto, sin embargo, va más allá de las cifras.

El grupo se convirtió en un fenómeno cultural global a mediados de los 90, no solo por éxitos atemporales como "Wannabe", sino también por popularizar un mensaje de "Girl Power" ("Poder Femenino") que resonó en una generación. Esta reedición de "Forever" permite a los fans revivir una etapa crucial en la que las integrantes comenzaban ya a vislumbrar sus carreras en solitario, pero manteniendo su identidad como grupo.

¿Un Reencuentro en el Horizonte?

Aunque el relanzamiento ha generado especulaciones sobre una posible reunión del grupo, no se ha confirmado una gira mundial. Las integrantes han seguido caminos diversos en los últimos años: Victoria Beckham en el mundo de la moda, Melanie Chisholm como solista y activista, Emma Bunton en la radio y televisión, Melanie Brown como presentadora y actriz, y Geri Halliwell como autora.

Sin embargo, fuentes cercanas al grupo no descartan posibles presentaciones únicas en ciudades como Londres o Los Ángeles hacia finales de 2025, aunque se espera que sean en formato ínteno y con participación parcial del grupo. Victoria Beckham, quien se ha mantenido alejada de los escenarios en las giras recientes, no ha confirmado su participación en ningún evento.

