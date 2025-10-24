¿Adiós a la música? Justin Bieber conquista esta plataforma de streaming con una transmisión sorpresa

Suscríbete a nuestros canales

Justin Bieber irrumpió en la plataforma Twitch el miércoles 22 de octubre de 2025 con una transmisión en vivo que rápidamente se convirtió en un fenómeno digital. Su canal superó rápidamente los 50.000 seguidores en apenas unas horas, mientras su transmisión inaugural acumulaba más de 397.000 visualizaciones, demostrando el poder de convocatoria que mantiene intacto tras años de carrera.

El artista anunció su llegada a la plataforma con un simple pero efectivo mensaje en Instagram: "En directo en twitch.tv/justinbieber ahora", que bastó para movilizar a millones de fanáticos hacia su nuevo espacio digital. La emisión se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde los usuarios destacaron la cercanía del cantante y su nueva faceta como streamer.

Revelaciones y Proyectos Entre Juegos

Aunque la transmisión tuvo un tono relajado y espontáneo, Bieber aprovechó para compartir importantes novedades profesionales con sus seguidores. Confirmó oficialmente que será artista principal (headliner) en Coachella 2026, lo que marcará su primer espectáculo completo desde 2022.

"Voy a poner un espectáculo increíble para ustedes en Coachella. No puedo esperar. Así que preparándome, reuniendo al grupo, inspirándome", declaró el cantante mientras se relajaba en su espacio deportivo . Estos conciertos en Coachella serán los únicos que tiene reservados por ahora, siguiendo el lanzamiento de sus colecciones "Swag" y "Swag II".

Una Nueva Rutina

Uno de los anuncios más significativos de la noche llegó cuando Bieber se comprometió con su audiencia: "Vamos a hacer esto prácticamente todos los días, así que asegúrense de sintonizar. Va a ser increíble". Este compromiso de transmisiones regulares representa un cambio radical en cómo interactúa con sus fanáticos.

Bieber describió el espacio como su centro de operaciones para los próximos meses: "Este es nuestro espacio durante los próximos meses, muy emocionado". La transmisión también incluyó momentos más íntimos donde el cantante conversó sobre su salud, sus relaciones personales y su proceso de inspirarse para nuevos proyectos.

Producción Profesional y Ambiente Relajado

A diferencia de muchos streamers que transmiten desde sus habitaciones o estudios sencillos, el setup de Bieber evidenció una producción profesional a gran escala. Según Times of India, había "más de diez miembros del equipo manejando cámaras, luces y audio", con una apariencia similar a la de un programa de televisión tradicional.

A pesar de la infraestructura profesional, el tono mantuvo una espontaneidad notable. TMZ destacó que Bieber "usualmente practica algún deporte con sus amigos", recordando que apenas la semana anterior había impresionado al meter un gol de futsal en un aro de baloncesto desde media cancha.

La incursión de Bieber en Twitch coincide con un período de actividad creativa que incluye el lanzamiento de videos musicales para "Bad Honey" y el encabezado de las listas de reproducción con "Daisies", que lo empató con Bruno Mars por la mayor cantidad de números uno entre solistas masculinos en la historia de la lista Pop Airplay .

