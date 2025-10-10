Una dupla inesperada: el sorpresivo mensaje de Alejandro Fernández para Justin Bieber

Suscríbete a nuestros canales

El cantante mexicano Alejandro Fernández reaccionó desde su cuenta de Instagram a un video que se volvió viral, donde Justin Bieber aparece cantando y bailando con un grupo de mariachi. Compartiendo el clip en sus historias, Fernández escribió: "Cuando le sabes, le sabes".

Su mensaje respondía a una publicación que decía: "Jamás pensé ver a Justin Bieber cantar 'Hermoso Cariño' con mariachi". Fernández completó el sentimiento con un afectuoso saludo para el canadiense: "Justino, hermano, ya eres mexicano". Esta reacción convirtió un momento viral en un significativo gesto de validación cultural por parte de uno de los máximos exponentes de la música mexicana.

El momento viral que conquistó internet

El video que desató la reacción de Fernández fue grabado el 7 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California, durante un partido de fútbol para el grupo deportivo "The League". Las imágenes muestran a Bieber con un grupo de mariachis, donde no duda en cantar con entusiasmo y sacar a relucir sus mejores pasos de baile.

El gesto de Bieber hacia la música mexicana no es aislado. Esta es la segunda vez que el artista muestra públicamente su afinidad por el mariachi, en mayo de 2025, Justin Bieber sorprendió a su esposa, Hailey Bieber, con una serenata en su propio hogar. En esa ocasión, un trío de mariachis interpretó "Cielito Lindo" mientras la pareja desayunaba, un gesto que los seguidores también calificaron como especialmente romántico.

