El Miss Venezuela estrena himno: entérate de todo

La cantante urbana Katherine Coll suma un éxito a su carrera al impregnarle modernidad, Flow y diversión al Miss Venezuela.

La emblemática “En una noche tan linda” dejó de usarse hace varios años y fue sustituida por una composición de Nacho Mendoza conjuntamente con Daniel Espinoza. Ahora le tocó el turno a la joven, quien pisa fuerte en el mundo del espectáculo.

Katherine Coll le pone flow al Miss Venezuela

"Nosotras Somos" es una explosiva fusión de géneros. La canción se enmarca en un ritmo afro house que incorpora electrizantes toques de pop y disco, creando una melodía moderna y contagiosa perfecta para el prime time televisivo.

La composición incluyó a la propia Coll junto con Alfredo López Strauss, Sol Suárez, Andrés Malavé y Willian Velásquez. La producción musical corrió por cuenta de Alfredo López Strauss y Willian Velásquez.

Coll explicó el profundo significado detrás de la letra. “La canción fue hecha especialmente para el reality ‘Miss Venezuela El Reto’ y habla de las misses, de sus cualidades y capacidades, de lo empoderadas y guerreras que son. Pero también hace referencia a la mujer venezolana en general, que somos echadas pa’lante ante los retos. Cualquier mujer que la escuche se va a sentir identificada”.

El lanzamiento vino acompañado de un vibrante videoclip grabado con las candidatas del Miss Venezuela El Reto. Para este material audiovisual, la artista utilizó creaciones exclusivas del diseñador valenciano Isra González y un maquillaje de Gustavo Nevado.

