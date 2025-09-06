En el ojo del huracán: las controversias más sonadas de Alejandro Fernández

Suscríbete a nuestros canales

El cantante mexicano Alejandro Fernández, una de las figuras más emblemáticas de la música regional, no solo acapara titulares por su exitosa carrera.

A lo largo de los últimos años, el artista se ha visto envuelto en situaciones que lo colocan en el ojo del huracán, debido a su comportamiento y sus decisiones, sumándose a un historial de controversias.

Polémicas y escándalos de "El Potrillo"

A inicios de 2023, Alejandro Fernández se vio en el centro de la polémica tras el revuelo que causó Christian Chávez, exintegrante de RBD, por usar un traje de charro en color rosa con tenis durante un concierto en Estados Unidos.

Mientras la vestimenta generaba una ola de críticas, El Potrillo defendió al cantante, argumentando que "cada quien puede hacer lo que quiera" y que "lo que se tiene que respetar es la música, la tradición de nuestra música, los grandes compositores, la vestimenta", informó El Heraldo de México.

En diversas ocasiones, el cantante fue criticado por su manera de vestir, considerada por algunos como inapropiada. En particular, un video en el que apareció con un pantalón de cuero extremadamente ajustado se volvió viral, desatando una serie de comentarios y memes.

Su propio hijo, Alex Fernández, salió en su defensa, afirmando que lo más importante es que su padre se sienta contento con su estilo.

Rumores sobre su vida personal

La vida personal de Alejandro Fernández también ha sido punto de partida para incitar rumores sobre su sexualidad y relación con otros hombres.

No obstante, el cantante respondió a la pregunta más frecuente entre sus seguidores durante una entrevista con el canal de YouTube ¡Qué buen chisme!, Fernández expresó con humor "Yo soy súper derecho", dejando en claro que los comentarios no son ciertos.

Pero los escándalos continúan desde sus presentaciones. En mayo de este año, un video se hizo viral en las redes sociales, donde se mostraba al mexicano en un presunto estado de ebriedad y "a punto de vomitar".

Gracias a sus seguidores, se aclaró que el video fue grabado en octubre de 2023 durante un concierto en León. En su momento, el "Potrillo" se disculpó públicamente, atribuyendo su comportamiento a problemas personales, mala alimentación y un estado emocional complicado.

Problemas de salud de Alejandro Fernández

Los problemas de salud de Alejandro Fernández, a menudo relacionados con el consumo de alcohol, también han sido noticia. En el pasado, fue protagonista de incidentes en aviones, llegando incluso a ser desalojado de uno por su comportamiento.

Recientemente, el cantante confirmó que está obligado a poner en pausa su gira por Estados Unidos debido a un repentino cuadro de salmonelosis.

Según lo compartido por el mexicano, los síntomas de la enfermedad se presentaron de manera "súbita y aguda". El cuadro de salmonelosis que lo afecta le ha provocado deshidratación, agotamiento físico e hipertermia, una elevación peligrosa de la temperatura corporal.

Por esta razón, los médicos le recetaron reposo absoluto durante al menos cuatro días, un período crucial para su recuperación.

La salmonelosis es una infección bacteriana que afecta al intestino. Es causada por la bacteria Salmonella, la cual se encuentra comúnmente en animales como aves, ganado y reptiles. La infección en humanos se produce principalmente al consumir alimentos contaminados.

A pesar del contratiempo, el equipo de Alejandro Fernández ya anunció las nuevas fechas para los conciertos pospuestos. La presentación en Dallas se ha reprogramado para el sábado 18 de octubre, mientras que la de El Paso se llevará a cabo el domingo 19 de octubre.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube