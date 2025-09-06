Cardi B lanza nuevo tema con extracto del primer éxito de este ícono del merengue

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida rapera estadounidense, Cardi B, lanzó un nuevo tema con un extracto del primer éxito musical de un ícono del merengue en República Dominicana.

La rapera demuestra una vez más que le gusta innovar, mezclar fácilmente diversos géneros y crear sonidos que trascienden las fronteras.

Nuevo tema de Cardi B

Cardi B lanzó su nuevo sencillo titulado "Bodega Baddie", sampleando el primer éxito de Magic Juan y El Prodigio, 'Ta Buena', consolidando la posición del dominicano y su influencia como embajador del género tropical.

El sampleo de Cardi B de 'Ta Buena' en el nuevo tema de su próximo álbum, generó grandes expectativas entre la comunidad musical.

Cabe destacar que la decisión de samplear a Magic Juan no solo es un testimonio de su admiración por su música, sino también una señal del creciente reconocimiento del merengue en la cultura popular contemporánea.

Primer éxito de un ícono del merengue

"Ta Buena" forma parte del disco debut de Magic Juan titulado "La Prueba", y recibió elogios tanto de fans como de críticos desde su lanzamiento bajo la discográfica JyN Records.

La colaboración entre El Prodigio y Magic Juan en 'Ta Buena' resafirma su influencia como embajador del género tropical.

Con ritmos contagiosos y letras vibrantes, la canción evoca no solo la esencia del merengue, sino también un sentido de identidad cultural que resuena profundamente entre los oyentes.

Magic Juan, conocido por su energía en el escenario y su innegable talento, se ha asegurado de llevar consigo la riqueza y el legado del merengue a nuevas audiencias a nivel global.

Gira de Magic Juan

A medida que Magic Juan continúa su tour "Superhéroe" por los cinco continentes, no hay duda de que su presencia en el escenario deja una marca indeleble en cada lugar que visita.

Posee una capacidad para atraer multitudes en arenas, plazas de toros y coliseos, lo que demuestra que el merengue tiene un lugar especial en los corazones de muchos.

Este mes de septiembre será aún más prometedor, ya que el artista anunció el lanzamiento de dos colaboraciones musicales importantes con destacados artistas de diferentes géneros.

Estas colaboraciones, que se suman a su repertorio, son otro indicativo de su versatilidad y su deseo de seguir evolucionando artísticamente.

