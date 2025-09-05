Chepa Candela: A la Emma Rabbe le montaron el ojo

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz cierre de semana, querubines!!... Esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de frente a este cotidiano “parling” que los pone al tanto de todo lo que pasa y sucede en esta “fauna farandulera”, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, tretas y todo lo que sirva de “adobo” al cotilleo, no faltarán ¡jaaamáaasss!…

Alicia Machado

Yyy como “para luego es tarde”, enseguida paso a batirles que ALICIA MACHADO está guisando a fuego lento el retorno de su talk show “What's Up Alicia”, un programa de entrevistas en donde compartirá conversaciones candentes y polémicas con figuras ligadas al mundillo farandulero… Este proyecto ya había sido presentado ante el ojo público, y es que en el año 2021, la ex reina universal venezolana lanzó al ruedo unos cuantos episodios en donde rozó con personalidades como: Jorge Aravena, Karina, Emmanuel Palomares, Julio Camejo y sus ahora dos archienemigas, Gaby Spanic y Niurka Marcos… Con este brete, Malicia (¡diiigooo!) Alicia espera calar en la industria del cotilleo virtual, y es que gracias a los avances tecnológicos, ahora lo que demanda y genera buenos verdes en materia de finanzas son los mentados podcast, por eso es que la artista criolla desempolvó esta historia, la cual espera incluso comercializar con algún canal de televisión internacional… ¿Se lo ofrecerá a Telemundo? ¡Amanecerá y veremos!...

Santiago Rosas

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el SANTIAGO ROSAS lo volvió a hacer, y es que el empresario y presidente de la Organización Miss Teen Venezuela regresó a la urbe capitalina (como hace año tras año) para recorrer diversos destinos turísticos y medios de comunicación social con su batallón de reinas y participantes, y así cumplir con los compromisos publicitarios, de formación artística y exposición de este certamen que ya celebra más de dos décadas de producción y críticas… Como ya es tradición y costumbre, el “Santi” paralizó la ciudad de capital con este sorpresivo arribo; y es que la maquinaría que él maneja siempre deja a más de uno como caimán en boca e' caño (dígase: con la jeta espernancá), y es que más allá de presentar a sus 21 competidoras (¡muy bellas todas!), hizo un derroche de glamour en “tutta” la ciudad, demostrando y reafirmando que en materia de concursos teen él es el que rompe la liga… No hay otro concurso de esta categoría que dé la talla, o por lo menos que le ronque en la cueva al Santiago Rosas… Así que ojo pelao con esta Organización que ya entró en su etapa cumbre, porque el próximo 31 de octubre será la fecha en donde conoceremos quién será la “Miss Teen Venezuela 2025” y, según, será Adriana Marval la encargada de animar este muy exclusivo y elitista templete…

Emma Rabbe

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que hay varios productores que le tienen el ojo montado a la EMMA RABBE y es que, tras la llegada de la actriz a Venezuela, muchos han notado que la fulana en cuestión ha conectado de manera positiva con su público local, y esa vibra los hace pensar: “aquí hay real”… Emma llegó a su terruño para cumplir algunos roles personales, y después de una pila de años lejos de este territorio, notó que su gente la sigue amando y por eso “cacareó” en su cuenta de Instagram que se la está pasando ¡chévere, cambur pintón! y con esta visita espera tener más excusas para salir y entrar de manera recurrente a ¡este país, tu país, mi país!... Esperemos que las mentadas ofertas de trabajo sí le sean tentadoras y rentables y así ella pueda jugar a la suerte de volver y deshojar margaritas como lo han hecho algunas de sus colegas, porque recordemos que Mimí Lazo, Alba Roversi, Ruddy Rodríguez, Gledys Ibarra y otras más hicieron L-O-M-I-S-M-O (que no es la enfermedad del lomo)… ¡Adiós!...

