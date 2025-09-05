La dieta de Hollywood: esta es la alimentación de las celebridades para tener una figura envidiable

Suscríbete a nuestros canales

En Hollywood y la industria musical, la presión por mantener un físico impecable ha llevado a celebridades a adoptar regímenes alimenticios tan estrictos como arriesgados. Beyoncé, por ejemplo, reveló que usó la dieta cetogénica para perder 25 kilos tras su embarazo, un plan basado en alto consumo de grasas (70-80%), proteínas moderadas (20-25%) y menos del 5% de carbohidratos, que induce al cuerpo a un estado de cetosis donde quema grasa como combustible. Aunque efectiva para pérdida rápida de peso, expertos advierten que sin supervisión médica puede causar cálculos renales, estreñimiento y deficiencias nutricionales, como la falta de fibra o vitaminas B.

Para roles exigentes, actores como Chris Hemsworth (Thor) se someten a transformaciones radicales. En Extraction 2, combinó una dieta paleolítica—carnes magras, pescado, frutas y verduras, evitando procesados, lácteos y legumbres—con entrenamientos de fuerza, logrando un aumento de 10 kg de músculo en meses. Este régimen, inspirado en hábitos de cazadores-recolectores, promete mayor energía y reducción de inflamación, pero nutricionistas critican su exclusión de grupos alimentarios esenciales como granos integrales, lo que podría generar carencias de calcio o fibra a largo plazo.

En la escena latina, Penélope Cruz adoptó una dieta mediterránea modificada para mantenerse en forma: abundantes vegetales, pescado azul y aceite de oliva, pero con control estricto de porciones y sin azúcares refinados. "No se trata de pasar hambre, sino de elegir alimentos que nutran sin inflamar", declaró a Vogue España. Su enfoque coincide con recomendaciones de la OMS, que enfatiza el consumo de frutas, verduras y grasas no saturadas para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Pero no todos los casos son por estética. Novak Djokovic, tenista serbio, sigue una dieta vegana libre de gluten para mejorar su rendimiento y controlar alergias. En su libro Serve to Win, detalla cómo eliminó lácteos y procesados para reducir inflamación muscular, supplementando con vitamina B12 y hierro para compensar deficiencias comunes en dietas basadas en plantas. Atletas veganos como él deben planificar meticulosamente su ingesta de proteínas—usando seitán (25g/100g) o lentejas (24g/taza)—y suplementar con omega-3 de frutos secos para mantener masa muscular.

Los riesgos son tangibles. Jennifer Aniston confesó que abandonó la dieta keto tras sufrir fatiga crónica, mientras Halle Berry, diabética tipo 1, la adapta bajo vigilancia médica para estabilizar su glucosa. La obsesión por el físico también lleva a extremos: Lady Gaga fue hospitalizada por desnutrición durante su dieta para A Star is Born, recordando que "la industria a veces prioriza la imagen sobre la salud".

Nutricionistas insisten en que estos regímenes solo son seguros con supervisión. María Ángeles Herráiz, experta de GO fit, advierte: "Dietas como la paleo o keto eliminan nutrientes vitales. Sin equilibrio, se cae en efecto rebote o daños orgánicos". La OMS recomienda siempre priorizar dietas completas y variadas, ajustadas a necesidades individuales. Para las estrellas, la alimentación es otro instrumento de su arte—pero como resume Djokovic: "Sin salud, el éxito no sabe a nada".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube