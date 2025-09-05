¿La artista más influyente del momento llega al Super Bowl LX?: entérate de todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha confirmado que Taylor Swift es una "posibilidad" para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Durante una entrevista en el programa Today Show, Goodell afirmó: "Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento". Aunque evitó dar detalles concretos, su declaración avivó la especulación entre los fans y los medios, que llevan meses analizando cada gesto de la artista en busca de pistas.

La relación de Swift con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, ha sido clave en esta narrativa. La cantante ha sido una presencia constante en los partidos de la NFL desde que comenzó su romance con el jugador en septiembre de 2023, incluyendo su asistencia a los dos últimos Super Bowls. Su influencia en la liga es innegable: las audiencias televisivas han aumentado, especialmente entre el público joven y femenino, y las ventas de camisetas de Kelce se dispararon un 400% en días.

Los fans han encontrado "coincidencias" que alimentan la teoría. El número 13, considerado de la suerte por Swift, aparece en la ubicación del evento: el Levi's Stadium es sede de los San Francisco 49, y 4 + 9 = 13. Además, la cantante mencionó recientemente su afición por hacer pan de masa madre ("sourdough"), un guiño al mascota de los 49, Sourdough Sam. Su próximo álbum, The Life of a Showgirl, se lanzará en octubre de 2025, lo que podría coincidir con una promoción orientada al Super Bowl.

Sin embargo, existen obstáculos. Swift ha rechazado invitaciones previas para actuar en el Super Bowl, y su agenda podría verse afectada si los Chiefs llegan a la final, ya que probablemente preferiría apoyar a Kelce desde las gradas. Además, Roc Nation también consideraría a otros artistas, como Post Malone y Jelly Roll, para un espectáculo con un enfoque country. La NFL suele anunciar al artista principal entre la primera y tercera semana de la temporada, por lo que la decisión podría conocerse pronto.

Mientras tanto, el "efecto Taylor Swift" sigue transformando la NFL. Su presencia ha bridado una conexión inesperada entre la música pop y el deporte, atrayendo a nuevas audiencias y generando una atención mediática sin precedentes.

