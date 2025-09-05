Bisturí y kilos menos: la verdad sobre la pérdida de peso de estas celebridades

Suscríbete a nuestros canales

La lucha contra la obesidad y los problemas de salud asociados ha llevado a numerosas estrellas internacionales a someterse a cirugías bariátricas, procedimientos que transforman no solo sus cuerpos sino también sus vidas. Entre las intervenciones más populares destacan el bypass gástrico y la manga gástrica, diseñadas para reducir el tamaño del estómago y limitar la absorción de calorías.

Uno de los casos más impactantes es el de Édgar Vivar, el recordado Ñoño de El Chavo del 8, quien llegó a pesar 167 kilos y sufría obstrucciones arteriales. Tras un bypass gástrico, perdió más de 99 kilos, aunque enfrentó efectos secundarios como problemas para absorber hierro y anemia. Su testimonio refleja los riesgos que pueden acompañar estos procedimientos: "Tuve complicaciones, pero valió la pena por mi salud".

La cantante Olga Tañón sorprendió a sus fans en 2021 al revelar que se había realizado un bypass gástrico, lo que le permitió perder 20 kilos. La puertorriqueña lució una silueta renovada en los Premios Lo Nuestro 2022 y admitió haberse hecho algunos "arreglitos" adicionales para complementar su transformación.

En Hollywood, Gabourey Sidibe, protagonista de Precious, tomó la decisión tras ser diagnosticada con diabetes tipo 2. Su bypass gástrico le ayudó a perder más de 45 kilos, una meta que, según confesó, no habría logrado sin esta intervención. Similarly, Randy Jackson, exjuez de American Idol, se sometió al mismo procedimiento en 2003 tras su diagnóstico de diabetes, perdiendo también más de 45 kilos. Jackson ha sido honesto sobre los desafíos postoperatorios: "No es fácil, es una lucha continua".

Otros casos notables incluyen a Gisella Aboumrad, actriz de ¡Vivan los niños!, quien perdió 49 kilos tras su bypass gástrico en 2021, y a Mama June, estrella de reality shows, que pasó de talla 18 a 4 tras perder más de 90 kilos. Además, celebridades como Sharon Osbourne, Kelly Osbourne y el mexicano Julio Preciado optaron por la manga gástrica, otra variante de la cirugía bariátrica.

Aunque estos procedimientos pueden salvar vidas, no están exentos de polémica. Algunos expertos advierten sobre riesgos como deficiencias nutricionales, complicaciones quirúrgicas y el llamado "efecto rebote". Sin embargo, para muchos famosos, la cirugía fue un último recurso tras años de lucha contra la balanza. Como resume Gisella Aboumrad: "Uno se sigue viendo como gordo en el espejo… Ha sido una jornada retadora".

