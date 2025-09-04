Bagstage de los Backstreet Boys: así llevan su vida fuera de los escenarios y las luces

Suscríbete a nuestros canales

Desde su formación en 1993, los miembros de los Backstreet Boys han compartido su éxito musical con sus familias, convirtiéndose en padres dedicados y participando activamente en la vida de sus hijos.

Brian Littrell: el poder de la familia y la fe

Recientemente celebró sus 25 años de matrimonio con Leighanne, a quien conoció en 1997 durante un video musical y con quien tuvo a su hijo Baylee en 2002.

La familia vive en Alpharetta, Georgia, donde lleva una vida tranquila, longeva y centrada en sus valores, aunque no sin desafíos: Brian sigue enfrentando la afección cardíaca que padece desde su infancia hasta problemas vocales producidos por estrés según informó desde 2015 cuando indicó que se le habría diagnósticado desde 2011.

Recientemente también presentó una demanda legal para proteger su playa privada en Florida frente a constantes intrusiones. Su fe, su familia y la música coexisten como pilares de una vida que celebra lo esencial, lejos del estrellato fugaz.

Nick Carter: superviviente, padre y estrella solista

Nick Carter encontró en la paternidad un nuevo propósito. Casado con Lauren desde 2014, es padre de Odin, Saoirse y Pearl; “ellos me ayudaron a ser un gran padre”, confesó recientemente . Sin embargo, acompaña ese rol con el doloroso duelo por la pérdida de tres hermanos entre 2012 y 2023, experiencias que han moldeado su carácter .

Artísticamente, sigue creando y publicando: su más reciente álbum Love Life Tragedy salió en mayo de 2025 . Además, se ha sabido ocupado preparando intensamente su condición física para la residencia de Las Vegas, generando incluso especulaciones preocupadas sobre su delgadez .

Entre la música, la salud y su familia, Nick navega por un camino personal profundamente marcado por el amor, las pérdidas y la reinvención creativa.

AJ McLean: rebeldía, sobriedad y paternidad

AJ McLean se ha hecho compañero constante de su propia transformación. Su matrimonio con Rochelle, iniciado en 2011, les dio dos hijas, Ava y Lyric; “completamente superado por ellas”, dice con ternura . La pareja enfrentó el reto de la separación en 2024, sin perder su compromiso como co-padres .

Su camino artístico también ha sido complejo: lanzó su álbum Have It All en 2010, incursionó en TV y cine, y ha hablado abiertamente de su lucha con las adicciones .

Hoy se encuentra en un proceso de equilibrio: supervivencia emocional, arte personal y construcción de hogar, todo en clave de crecimiento y aprendizajes obtenidos con honestidad.

Kevin Richardson: familia y regreso al origen

Kevin fue el primero en priorizar su vida fuera del pop: dejó la banda en 2006 para formar familia y regresó en 2012 con una nueva energía . Junto a su esposa Kristin, que conoció en Walt Disney World en 1992, tuvo dos hijos después de una difícil recuperación familiar, lo que mostraron públicos en el documental “Pushing Motherhood” .

Hoy comparten aventuras familiares que comparte en redes, desde eventos deportivos hasta viajes, y Kevin confiesa que ser padre le permite redescubrir la vida desde otra mirada .

Su viaje es el de aquel que dejó el escenario para construir una raíz sólida, y que regresó con otra mirada: más sabio, agradecido y conectado con lo cotidiano.

Howie Dorough: armonía entre carrera, familia y legado solidario

Howie Dorough, casado con Leigh Boniello desde 2007, es padre de James y Holden, con quienes comparte juegos y pasos de baile de la banda que los ha marcado . Tras la pérdida de su hermana por lupus en 1998, fundó la Dorough Lupus Foundation, actuando con firmeza en la lucha contra la enfermedad .

Profesionalmente, ha lanzado música para niños, ha participado en programas de televisión de nicho y se ha involucrado en el desarrollo inmobiliario junto a su familia.

Para Howie, ser padre significó frenar el vértigo del showbiz y reencontrar lo esencial: lo cotidiano, lo compartido, lo que permanece. Esa armonía personal resuena desde cada una de sus acciones.

Rituales, residencia y backstage familiar

En su residencia Into the Millennium en Las Vegas, los Backstreet Boys mantienen un sorprendente equilibrio. Cada miembro calienta y prepara su energía a su manera: mientras Brian y Nick se mueven cual atletas, Kevin mantiene la calma, AJ charla para relajarse, y Howie revisa cada nota con meticulosidad. Entre ellos se turnan para dirigir una oración antes del show y se abrazan, un ritual que los conecta antes de entrar en escena.

Además, Kelly Richardson reveló con humor que el antiguo VIP de backstage se transformó en una “sala familiar”, rebautizada por Nick como la “VIB Room” (Very Important Baby), donde se reúnen sus hijos y parejas durante las giras, haciendo de cada concierto un espacio de hogar compartido.

Así, cada show no solo es un espectáculo, sino una extensión móvil de su vida personal, donde lo profesional y lo familiar conviven con cariño y autenticidad.

