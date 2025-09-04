Chepa Candela: La Salma Hayek se empelotó para celebrar sus 59 primaveras…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz jueves, queridas y queridos!!... Esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de frente a este cotidiano “parling” que los pone al tanto de todo lo que pasa y sucede en esta “fauna farandulera”, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, tretas y todo lo que sirva de “adobo” al cotilleo, no faltarán ¡jaaamáaasss!…

Karin Aridi

Yyy como “para luego es tarde”, enseguida paso a batirles que, tal y como se los adelanté en columnas anteriores, ya es ¡OFICIAL! la inclusión de la KARIN ARIDI al staff de animadoras del canal de La Colina (remárquese: Venevisión), y es que cuando yo digo que el burro es negro es porque tengo el tinte en mano, así que nunca duden de la veracidad de mis comentarios… ¡Pasa, resulta, y acontece! que desde hace rato, el canal de la belleza, había querido hacer “algodón con yodo” con la “Miss Amazonas 2024” y en esa búsqueda de pulir a la susodicha en los quehaceres de la animación, la pusieron a llevar las riendas de uno que otro “templete” a nivel nacional para que la Aridi agarrará fuerza, y fue justamente en la conducción del “Miss Distrito Capital 2025” (donde ella se dio rico y delicioso) que los manda más del ya mentado canal dieron la orden de negociarla y allí la tendrán, conduciendo la nueva temporada de “Más allá de la Belleza” por VPlus, proyecto que había sido engavetado hace dos años y ahora regresa para brindarle al televidente otra tribuna de exposición en lo que al certamen Miss Venezuela respecta… Con esta nueva apuesta, la primera finalista de la edición 72 del Miss Venezuela está más feliz que una lombriz, y según ella, ique se dará hasta con los tobos para dejar un buen legado ante la pícola pantalla!, y así asegurar su presencia como animadora no solo en este proyecto, sino en muchos más, porque la Karin es tan pero taaaaaan fuerte y decidida que ella “cacareó” que llegó para quedarse…

Tom Holland

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el Hombre Araña (TOM HOLLAND) dejó a más de uno como pescado en cava (dígase: frío y tieso) tras esa declaración en donde hace ver que sufre de dislexia, una patología que ha controlado durante años y que hace de su oficio muchas veces un verdadero dolor de cabeza… La dislexia es un trastorno que le dificulta a quien la padece comprender de manera inmediata ciertas circunstancias y actividades de la vida… Le complica al individuo leer y escribir, y en muchas ocasiones afecta la coordinación motora… Con esta dosis de “ubicatex” que les acabo de brindar, es difícil imaginar cómo alguien tan exitoso y competente como Tom enfrenta una condición de vida tan compleja dado su oficio de actor; porque la principal base y motor para un intérprete del cine, el teatro, la televisión y afines es tener buen dominio de la lectura y la memorización, cosa que Tom no domina del todo a raíz de esta confesión… Con esta sorprendente noticia, Holland deja una importante lección y reflexión sobre muchos vagos, perezosos y quejones de oficio, quienes viven lamentándose por todo… Aquí vemos a una criatura que, a pesar de todas esas limitaciones, ha sabido desarrollarse de manera exitosa y ¡mira!, se ha trepado donde muchos (con todos sus sentidos activos) no han podido… ¡Cojan dato!...

Salma Hayek

Yyy entrando de lleno en otra materia, les cuento que la SALMA HAYEK se encueró en las redes sociales para celebrar sus 59 primaveras… La actriz deslumbró y le cerró el hocico a más de uno al mostrarse con un espectacular bikini que le hace entender a más de una jovencita de esta industria del entretenimiento que debe cuidar de cabo a rabo su apariencia… La imagen, que rápidamente se viralizó, muestra a Hayek en un yate, sosteniendo una copa y brindando con la puesta de sol de fondo, mientras luce un bikini rojo que resalta su figura… Los comentarios de elogios no se hicieron esperar, y entre las primeras que celebraron este “toma y dame” está la supermodelo Linda Evangelista, quien aprovechó el momento para decirle a la involucrada “tutto” lo que piensa de su actual situación… ¡Fin!

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube