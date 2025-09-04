Sin miedo a las arrugas: estas son las celebridades que dicen “no” al quirófano

Suscríbete a nuestros canales

En una industria obsesionada con la eterna juventud, figuras como Salma Hayek y Jane Fonda lideran un movimiento que celebra el envejecimiento como un proceso natural lleno de belleza y dignidad. Hayek, quien confiesa "tenerle miedo al Botox" y prefiere depuraciones con jugos naturales, declara: "No cambiaría cómo me siento ahora por cómo me sentía a los 20. La sabiduría y la comodidad en mi piel son invaluables". Mientras, Fonda defiende: "El envejecimiento debería verse como una escalera ascendente donde ganas bienestar y propósito".

Este fenómeno traspasa fronteras. En Hollywood, Cameron Diaz reflexiona: "Nosotras, especialmente las mujeres, no nos permitimos envejecer con gracia. Creemos que si no somos como a los 25, hemos fracasado". Su regreso a la pantalla con arrugas visibles envía un mensaje contundente: la autenticidad vence a la perfección artificial. Del mismo modo, Penélope Cruz luce sus canas con orgullo y asegura que su belleza actual es más profunda que en su juventud.

En Latinoamérica, las estrellas también alzan la voz. La puertorriqueña Giselle Blondet comparte selfies sin maquillaje, afirmando: "El mejor secreto para no tener arrugas es no vivir amargado". Lili Estefan, por su parte, mantiene su esbelta figura bailando y comiendo saludablemente, pero sin dietas extremas: "El buen humor es mi mejor arma".

Aunque no todas escaparon de la crítica. Sarah Jessica Parker enfrentó comentarios misóginos por sus arrugas en And Just Like That…, pero respondió con ironía: "¿Qué voy a hacer? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”.

El movimiento se amplifica con herramientas como el "maquillaje natural" que prioriza pecas y texturas, y con influencers que muestran celulitis o acné. Pero más allá de la estética, estas celebridades destacan el valor emocional: Halle Berry confiesa que a los 40 sintió "encenderse una luz" de autoaceptación, mientras Angélica María disfruta su rol de abuela con energía renovada.

Estas estrellas convierten sus arrugas en mapas de resiliencia y sus canas en coronas de experiencia.

