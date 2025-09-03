Muere el músico zuliano Gustavo Suárez Sarcos: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música venezolana está de luto. Gustavo Suárez Sarcos, fundador y alma de la agrupación zuliana Tecupae, falleció este miércoles 3 de septiembre de 2025 tras una ardua batalla contra un cáncer cerebral. La noticia, confirmada por medios locales y familiares, ha conmocionado a colegas y seguidores, quienes recordaron a Gustavo no solo como un músico excepcional, sino como un ser humano generoso y luchador.

En julio de 2025, se dio a conocer su diagnóstico de cáncer cerebral, lo que llevó a familiares y amigos a iniciar una campaña de recaudación de fondos para apoyar su tratamiento. A través de GoFundMe, artistas como el dúo San Luis y colegas de la industria musical expresaron su solidaridad, destacando su calidad humana y su legado. "Era un padre dedicado, un trabajador incansable y un amigo leal", expresaron Santiago y Luigi Castillo en redes sociales.

El músico zuliano que conquistó el mundo

Nacido en Maracaibo, Gustavo fue el visionario detrás de Tecupae, agrupación fundada en 1994 que fusionó pop, balada y ritmos tropicales para crear un sonido único que conquistó escenarios nacionales e internacionales. Con éxitos como Amor chiquitico, Y voy a amarte y Mentirosa, la banda se consolidó como un fenómeno en la industria musical venezolana, llegando a ganar un Triple Disco de Platino y alcanzando cinco primeros lugares en el Record Report. Su talento los llevó a ser nominados dos veces al Grammy Latino: en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Tiempo (2010) y Mejor Canción Tropical por Sueño contigo.

Más allá de la música, Gustavo era un hombre multifacético. Se desempeñaba como empresario y consultor especializado en Seguros de Vida, siendo CEO de la firma SMART Life Consulting Group en Miami, donde acompañó y protegió a muchas familias venezolanas. También era licenciado en Administración, zootecnista e ingeniero en Producción Animal, egresado de universidades zulianas, y un Coach Ontológico certificado.

La partida de Gustavo deja un vacío profundo en la escena cultural zuliana y venezolana. Luis Leal, músico de Voz Veis, compartió en Instagram: "Toda una vida juntos, tantas historias… te vamos a extrañar un mundo, hermano". Su hermana, la periodista Mariana Suárez Sarcos, y su hermano Tomás, también periodista, recibieron el apoyo del Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia, que extendió sus condolencias a la familia.

Aunque su lucha terminó, Gustavo Suárez Sarcos deja un legado imborrable: música que sigue sonando en emisoras y corazones, una carrera empresarial dedicada a servir.

