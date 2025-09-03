Del altar a los tribunales: la historia tormentosa que separó a Lila Morillo y a ‘El Puma’ para siempre

Suscríbete a nuestros canales

Lila Morillo y José Luis Rodríguez “El Puma” formaron una pareja icónica del entretenimiento latino. Se casaron en 1966, tuvieron dos hijas que también se volvieron celebridades siendo Liliana y Lilibeth, son embargo, esta pareja se divorció dos décadas después, en 1986.

Con el paso del tiempo, el relato dejó de ser romance y pasó a ser conflicto: distancia con las hijas, acusaciones cruzadas y ocasionales intentos de acercamiento que nunca cristalizaron del todo.

La pareja que marcó época… y su divorcio que paralizó la farándula

En los 70 y 80, su hogar era material infalible de portada. Ella, “la diva maracucha” mientras él, el baladista que saltó a la internacionalización, pero tras veinte años juntos, acudieron a tribunales en 1986 y firmaron una separación que quedó grabada como uno de los episodios mediáticos más sonados de la televisión venezolana.

Distancia con las hijas: tres décadas de hielo público

El capítulo más doloroso fue con las hijas, pues El Puma se distanció de Liliana y Lilibeth por casi treinta años, lo que trajo reproches de ambos lados y versiones encontradas sobre el origen del quiebre. En 2020, una frase del cantante sobre la posibilidad de no reconciliarse en vida avivó la polémica; años después, él mismo reconoció públicamente que evita el escándalo y que el conflicto persiste.

La versión de Lila: señalamientos que encendieron la discusión

En entrevistas de la última década, Lila Morillo ha sostenido que durante el matrimonio se tomaron decisiones para proteger la imagen pública de “El Puma” y ha hecho señalamientos graves sobre un hecho ocurrido en su entorno familiar cuando sus hijas eran niñas, atribuyendo a su exesposo la negativa de denunciar para evitar ruido mediático.

Intentos de acercamiento: puertas entreabiertas

Según la propia Lila, sus hijas han intentado tender puentes en diferentes momentos. También ha habido señales esporádicas de parte de Liliana de abrir espacio a la reconciliación. Aun así, la paz completa no llegó y los mensajes en medios se han mantenido fríos o intermitentes.

Salud, reinvención y nuevas etapas

Más allá del pleito familiar, la vida pública siguió su curso. “El Puma” superó un doble trasplante de pulmón en 2017 y volvió a los escenarios; en 2024 reapareció en formatos televisivos con buena repercusión. Lila, por su parte, ha mantenido presencia mediática y reaparecido en televisión y entrevistas.

Lo de Lila Morillo y “El Pum" no fue pasajero, hubo matrimonio legendario, divorcio televisado, hijas en medio y relatos incompatibles que año tras año mantienen viva la controversia.