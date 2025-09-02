Cazzu no está sola: estos son algunos famosos que cuentan con perfil en la página azúl

Suscríbete a nuestros canales

La cantante argentina Cazzu recientemente anunció que regresaba a OnlyFans. “He vuelto, perras”, escribió en Instagram, acompañando la frase con una foto íntima desde su cama.

Su regreso a la plataforma no es casualidad: llega justo cuando estrena su nuevo álbum Latinaje, su gira internacional y la publicación de su libro Perreo, Una revolución. La estrategia es clara: unir música, literatura y sensualidad en un mismo universo.

Para Cazzu, OnlyFans es ahora un complemento artístico, una vitrina en la que puede mostrar ese lado más íntimo y provocador que siempre la ha caracterizado. Su comunidad de fans ya especula que lo que suba no será “pornografía tradicional”, sino un estilo conceptual cargado de estética urbana, vintage y femenina.

OnlyFans: de tabú a pasarela de celebridades

Lo que nació como una plataforma de contenido para adultos se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop. En solo cinco años, OnlyFans pasó de ser un espacio clandestino a convertirse en una herramienta de branding y monetización para artistas de todo nivel.

Algunas figuras lo usan como vía para ofrecer contenido exclusivo sin censura de redes sociales; otras, como un verdadero negocio multimillonario. Y el listado de nombres es cada vez más sorprendente.

Las estrellas que han roto esquemas en OnlyFans

Bella Thorne: colapsó la plataforma en 2020 tras ganar 1 millón de dólares en 24 horas y más de 2 millones en su primera semana, sin siquiera publicar desnudos completos. Su irrupción obligó a OnlyFans a cambiar reglas de pagos.

Bhad Bhabie: la rapera generó un récord absoluto al alcanzar 1 millón de dólares en solo 6 horas, justo después de cumplir 18 años. Sus números aún son referencia en la industria.

Iggy Azalea: hoy en día, es una de las figuras más rentables, con ingresos que superan los 9 millones de dólares mensuales, convirtiéndose en la celebridad mejor pagada dentro de la plataforma.

Cardi B: aunque no comparte desnudos, aprovecha su cuenta para mostrar “la vida real sin filtros” y dialogar con sus seguidores, redefiniendo lo que significa tener un perfil en la plataforma.

Atletas y sorpresas inesperadas

Luana Alonso, nadadora paraguaya: tras quedar fuera de París 2024, dio un giro radical y abrió su perfil en OnlyFans por 35 dólares al mes. Además, confesó que sueña con ser ministra de Deporte en su país.

Key Alves, voleibolista brasileña: dejó las canchas para dedicarse a la plataforma, superando los 40 mil “likes” en sus publicaciones.

Latinas que marcan tendencia

Dorismar: la modelo argentina fue pionera en apostar por OnlyFans en la región, con cifras millonarias.

Karely Ruiz: la influencer mexicana es considerada “la reina del OF” en su país, con una legión de suscriptores fieles que la posicionan como fenómeno mediático.

Yanet García, la famosa “Chica del Clima”: celebró cuatro años en la plataforma contando que su éxito le permitió comprarse un apartamento en Nueva York.

