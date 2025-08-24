¿Cazzu en la bancarrota? La Nena fina retoma un antiguo ingreso en plataforma privada

Suscríbete a nuestros canales

La cantante argentina Cazzu confirmó a través de Instagram la reapertura de su espacio en una plataforma privada de suscripción. Ahora sus fans y seguidores podrán volver a acceder a contenido exclusivo de la Nena Fina.

El perfil funciona bajo un esquema de 10 dólares al mes, aproximadamente 180 pesos mexicanos. La membresía permite la opción de enviar mensajes directos y puede cancelarse en cualquier momento. En su anuncio digital, la trapera incluyó el enlace a su cuenta verificada junto al mensaje: “I’m back bitches”.

¿Qué la impulsó a tomar la decisión?

Hace pocas semanas, Cazzu contó en una charla con el podcast El Flowcast que decidió dejar el departamento donde residía con su hija Inti, debido al alto costo del alquiler. Explicó que “era carísimo” y que no deseaba seguir pagando esas cifras cada mes. Pero esta circunstancia deja pensar que la artista podría no estar generando suficiente para costear su vida como madre soltera.

Nuevos planes

La trapera señaló que su meta inmediata es adquirir una casa propia este año. “La próxima vez que hablemos ya tengo que tener una casa”, dijo con determinación

En medio de estos cambios personales, Cazzu continúa desarrollando su faceta artística. En abril de 2025 lanzó Latinaje, un álbum que combina géneros como cumbia, balada y folklore argentino, reafirmando su versatilidad dentro de la música latina.

