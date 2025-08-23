Diveana revive los éxitos de este ícono del merengue y así suena en "My Playlist"

Suscríbete a nuestros canales

La reina del merengue, Diveana, sorprende a sus seguidores con una nueva entrega de su exitosa serie musical "My Playlist".

En esta ocasión, la artista dedica un emotivo homenaje a una de las voces más queridas y potentes del merengue dominicano.

El proyecto no solo celebra la música, sino que también honra una amistad profunda y un legado compartido.

Un tributo musical para Rubby Pérez

Esta producción es un recorrido por los grandes éxitos que inmortalizó Rubby Pérez. Con su estilo único, Diveana le da un nuevo aire a temas clásicos.

El video, filmado en Maracay, resalta el talento de la cantante y su banda, quienes juntos reviven la magia de la música de uno de los artistas más importantes de la música tropical.

Además, esta sexta edición de "My Playlist" es una selección especial de canciones que definen la carrera de Rubby Pérez. La lista incluye temas conocidos como: "Sobreviviré", "Fiesta para dos" y "De color de rosa".

Homenaje personal a la vida de Rubby

Diveana le pone su sello a cada canción con una interpretación llena de energía y pasión. La cantante considera a Rubby Pérez una gran influencia y un pilar del merengue.

Más allá de la música, este proyecto es un homenaje personal. Diveana y Rubby Pérez compartieron una gran amistad y varias colaboraciones, como los temas "Porque" y "Devuélveme la vida".

Su relación se basó en el respeto mutuo. Este proyecto es una forma de Diveana de honrar la voz y la memoria de su gran amigo.

La trayectoria de “My Playlist”

Con su voz poderosa y carisma, Diveana mantiene viva la esencia del merengue. Las ediciones anteriores de "My Playlist" rindieron tributo a Las Chicas del Can, Wilfrido Vargas, Selena Quintanilla, el Merengue House de los 90s y Natusha.

Cada entrega sirve para recordar a los íconos de la música tropical y los presenta a nuevas generaciones con una producción moderna y fresca.

