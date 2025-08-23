Sin filtros ni rodeos: así enfrentó Gaby Espino a quien la ridiculizó en redes

Suscríbete a nuestros canales

Hace pocos días, la actriz y empresaria compartió con entusiasmo la llegada de un nuevo producto anticelulítico de Farmasi, marca con la que trabaja de lleno desde hace algún tiempo. Con sinceridad, habló de su propia experiencia con la celulitis y celebró que existan alternativas accesibles para quienes buscan mejorar la apariencia de su piel.

Pero lo que para Espino fue una publicación motivadora y cercana, terminó convirtiéndose en blanco de críticas. El entrenador de celebridades Luis Ojeda, conocido por su estilo frontal, utilizó su imagen en uno de sus videos y cuestionó con dureza este tipo de promociones.

La burla que desató la respuesta

En su video, Ojeda ironizó sobre el tema y afirmó que no existe crema capaz de eliminar la celulitis, insistiendo en que el verdadero camino está en la disciplina, el ejercicio y la buena alimentación. Entre risas y comentarios sarcásticos, dejó en claro su postura, lo que muchos interpretaron como un ataque directo hacia la venezolana.

Lejos de ignorarlo, Espino decidió responder públicamente. En un mensaje cargado de seguridad y sin titubeos, le escribió: “Te encanta nombrarme, ¿será por eso que te aparezco en el feed? Baby, no me nombres más y sigue con lo tuyo que yo no me meto contigo. Pero bueno, ya veo que esa es tu forma de crecer tus redes. Bendiciones.”

Un intercambio que encendió a las redes

La reacción de la actriz dividió opiniones. Por un lado, numerosos seguidores aplaudieron que defendiera su trabajo y su imagen, resaltando la elegancia con la que cerró el mensaje. Por otro, hubo quienes apoyaron al entrenador y coincidieron en su crítica hacia la industria de los productos estéticos.

Ojeda, tras la controversia, moderó su tono y pidió a sus seguidores cambiar la “mentalidad cómoda”, subrayando que lo fácil nunca lleva a resultados reales.

A pesar del ruido generado, Gaby Espino continúa enfocada en su faceta empresarial y en impulsar su línea con Farmasi. El episodio, más que apagarla, pareció reforzar su carácter.

