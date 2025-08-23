En video: Blessd se enfrenta a personal de seguridad tras accidente en pleno concierto 

Suscríbete a nuestros canales

Durante su presentación en Ontario, California, Blessd vivió un momento tenso. Mientras interactuaba con el público, un niño subió al escenario para saludarlo, pero la intervención del personal de seguridad terminó en accidente: el menor fue empujado y sufrió una caída que le provocó una fractura en el brazo.

El cantante no dudó ni un segundo. Detuvo la música y se dirigió al equipo de seguridad para reprenderlos frente a todos los asistentes, dejando claro que no toleraría una acción tan brusca contra sus fans más jóvenes.

Gestos que hablan más que las palabras

Tras asegurarse de que el niño no tenía lesiones mayores, Blessd lo invitó a volver al escenario. No solo lo protegió, sino que lo hizo participar junto a él, compartiendo el micrófono y permitiéndole cantar. Este momento, lleno de humanidad, fue aplaudido por los espectadores y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando un debate sobre la responsabilidad de la seguridad en eventos masivos.

Divisiones en la opinión pública

Mientras muchos celebraron la reacción inmediata del artista y su empatía hacia el menor, algunos usuarios defendieron la actuación de los guardias, argumentando que cumplían con su deber de mantener el orden. Sin embargo, el consenso general reconoció que la intervención de Blessd fue necesaria para proteger al niño y garantizar que su experiencia en el concierto no terminara en tragedia.

Una lección sobre seguridad y respeto

Este incidente dejó en evidencia la importancia de establecer protocolos claros en conciertos y eventos masivos, donde la protección del público debe ir de la mano con el entretenimiento. Blessd, más allá de la música, demostró liderazgo y humanidad, recordando que la seguridad y el respeto no son negociables.

El artista continúa su gira en Estados Unidos, llevando su mensaje de conexión con el público y responsabilidad hacia cada fan que lo sigue.

