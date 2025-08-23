¿Qué pasó con Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos?

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 17 de agosto, el público decidió que Ninel Conde debía abandonar La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en la tercera celebridad en quedar fuera del show. Su despedida no estuvo exenta de emociones: la actriz agradeció la experiencia y la describió como un “tiempo de Dios”, subrayando que se iba con gratitud hacia sus compañeros y seguidores.

Sin embargo, su salida encendió las especulaciones. Algunos televidentes aseguraron haber notado señales de que la intérprete había pedido su propia eliminación. Otros rumores apuntaban a un supuesto acuerdo de su representante con la producción. Aunque estas teorías circularon con fuerza en redes, la conductora Galilea Montijo negó cualquier manipulación y recalcó que la votación fue únicamente del público.

Regreso inmediato a los reflectores

Apenas días después, las cámaras captaron a Conde caminando por los pasillos de Televisa, lista para continuar con su agenda de entrevistas y apariciones televisivas. Aunque en esta nueva etapa ha puesto condiciones —entre ellas, reducir las menciones a su paso por el reality—, la cantante ya comenzó su ronda de medios en programas como Hoy y Cuéntamelo Ya!.

Su llegada a la televisora fue recibida con expectación, confirmando que pese a la eliminación, su figura sigue siendo un imán para la prensa y la audiencia.

Polémicas que no la sueltan

Mientras retomaba su agenda, un audio filtrado comenzó a circular en redes sociales. En él, se escuchan duras críticas hacia el programa y frases que los usuarios interpretaron como indirectas a Mar Contreras y Alexis Ayala. La supuesta voz de Ninel habla de “injusticias” y menciona términos como “villana convertida en mártir” y “violentador misógino”, declaraciones que aumentaron la controversia en torno a su salida.

Entre controversia y aplausos

La participación de Ninel en La Casa de los Famosos no pasó inadvertida: recibió apoyo fervoroso de sus seguidores y, al mismo tiempo, comentarios adversos de sus detractores. Lo cierto es que su reaparición en Televisa demuestra que su carrera sigue en movimiento y que la polémica, lejos de opacarla, continúa dándole visibilidad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube