¡Sin pelos en la lengua! La respuesta de Norkys Batista al insulto de un compañero tras salir de Top Chef VIP

La actriz venezolana Norkys Batista fue eliminada de la competencia en la noche de este jueves en Top Chef VIP 4, luego de que su plato con pescado no lograra superar las creaciones de Nicole Curiel y Celinee Santos.

Sin embargo, la polémica surgió luego de que Paco Pizaña, la calificara como “la peor arpía” que ha habido en el reality en sus declaraciones posteriores a la eliminación.

La respuesta de Batista llegó en el programa La Mesa Caliente al señalar :¡Paco, qué feo. Así no te veías cuando en el dueto, y ya no les voy a adelantar más a mis muchachones. Pero qué feo cuando vi eso en pantalla anoche porque los veía actuando justamente en la cava, cómo se destruían y al rato se felicitaban"

Antes de su salida, la Batista le advirtió a Celinee Santos que fuera precavida y no confiara en todos. Además, hizo pública su lista de aliados en el programa, mencionando específicamente a Angélica, Matías, Salvador y Juan Soler. No incluyó en esta lista a Cristina Porta, Paco Pizaña, Curvy, Lorena Herrera ni Nicole Curiel, informó La Opinión.

Rumores y el futuro de la competencia

Durante su participación en “Hoy Día”, Batista insinuó que existe una relación romántica entre Paco Pizaña y Cristina Porta, un rumor que ha circulado ampliamente en el programa. La especulación ha generado controversia, ya que se presume que Pizaña estaba comprometido al inicio del reality.

La eliminación de Norkys Batista deja a diez celebridades en la competencia, aunque la producción del programa ha anunciado la posibilidad de una “repesca” que podría traer de vuelta a uno de los concursantes eliminados.

