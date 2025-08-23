¿Cuántas veces se han juntado la Orquesta Simón Bolívar y Coldplay? Aquí te lo contamos

Suscríbete a nuestros canales

El famoso grupo Coldplay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela se unen una vez más en el escenario.

Su colaboración es una celebración musical que fascina al público. Juntos, crean un sonido único, fusionando el rock con la música clásica.

Esta alianza musical no solo produce un espectáculo memorable, sino que también destaca cómo la música es un lenguaje universal que une culturas y géneros.

Alianza musical: Coldplay y la Orquesta Sinfónica de Venezuela

Su colaboración inicial y más notable fue en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 50, en 2016.

La orquesta, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, tocó junto a Coldplay, brindando una actuación que miles de millones de personas vieron en todo el mundo.

Ahora, esta alianza continúa en la gira de Coldplay, llevando su música a nuevos escenarios y audiencias.

La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en Londres

La alianza de Coldplay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela llega hasta Londres.

Liderada por el maestro Gustavo Dudamel, está a punto de hacer historia, uniéndose a la legendaria banda británica para una serie de 10 conciertos en el icónico Estadio de Wembley en Londres.

Esta colaboración, que forma parte de la gira Music of The Spheres, comienza este viernes, 22 de agosto.

La participación de la orquesta venezolana en la gira es la culminación de los festejos por los 50 años de El Sistema.

Este evento reafirma el lugar de la orquesta como una de las agrupaciones más influyentes del mundo. También proyecta su legado de transformación social a una audiencia global.

La orquesta toca con Coldplay los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, y el 3, 4, 7 y 8 de septiembre. Este encuentro musical es un claro ejemplo de la visión del maestro José Antonio Abreu y un compromiso renovado con los valores de El Sistema.

Otras colaboraciones con Coldplay

A través de su cuenta de Tik Tok, Ventana Venezuela, reseñó la participación en 2024 del Coro de Manos Blancas del Programa de Educación Especial en el video de Coldplay.

El coro interpretó con lenguaje de señas la letra de la canción "Feels Like I'm Falling in Love", en el videoclip.

El audiovisual fue grabado en el Odeón de Herodes en Atenas, Grecia. Su director fue Ben Mor.

"Enseñarle al Coro de Manos Blancas la coreografía de la canción fue algo fenomenal, porque compartimos una conexión", expresó Ofili, la directora creativa.

