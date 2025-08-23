¡En imágenes! El presentador Mario Valentino celebra el nacimiento de su hija: este fue su emotivo mensaje

Suscríbete a nuestros canales

El actor y presentador Mario Valentino Bruno celebró este sábado 23 de agosto el nacimiento de su hija Roma.

A través de su cuenta en Instagram, Mario compartió las primeras imágenes de su hija junto a un emotivo mensaje.

Mario Valentino celebra el nacimiento de su hija

De acuerdo con el escrito de Mario Valentino, la pequeña Roma nació "a primera hora de la mañana".

Asimismo, aseguró que la recibieron "con ojos llorosos y con muchísimo amor".

Adicionalmente, el presentador señaló que la bebé Roma pesó un total de 3 kilos y medio y midió 55 centímetros.

Primeras imágenes de la pequeña Roma

En las imágenes que compartió Mario Valentino se ve a la pequeña recién nacida junto a sus padres.

Además de varias fotografías de Roma mientras recibe las primeras atenciones médicas tras llegar al mundo este sábado.

