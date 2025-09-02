Farándula al desnudo: este es el top 10 de los secretos y escándalos que hicieron arder a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La vida de los artistas venezolanos nunca ha sido tranquila. Detrás de la belleza, la fama y los aplausos, se esconden historias de traición, polémica y secretos que hicieron vibrar a la opinión pública. Algunos escándalos trascendieron fronteras, otros sacudieron los medios nacionales, pero todos dejaron una marca indeleble en la farándula criolla.

A continuación, repasamos 10 de los episodios más impactantes, con detalles que muestran cómo la fama y la controversia suelen ir de la mano.

1. La corona manchada de petróleo

Durante años, los concursos de belleza en Venezuela se vieron envueltos en acusaciones de favoritismos y supuestas “coronas compradas”, pero recientemente, fue el mismo Osmel, quién salió a decir que la corona que obtuvo Gabriela Isler en el Miss Universo 2013 fue comprada con petróleo como parte de un favor devuelto por un empresario.

Si bien una semana más tarde, el 'Zar de la belleza' desmintió su versión y se disculpó alegando que había hablado de más por unos grados de alcohol, las habladurías alcanzaron gran magnitud de credibilidad incluso llegó a medios internacionales.

2. La escandalosa vida de Jonathan Montenegro

En 1991, Jonathan Montenegro dejó la exitosa banda Menudo, citando como motivo el maltrato psicológico, verbal y emocional por parte del manager Edgardo Díaz, Montenegro aseguró que fue testigo de situaciones de violencia y control excesivo dentro del grupo.

El actor tiene dos denuncias por violencia psicológica por parte de sus exparejas. En 2011, su segunda esposa, Patricia Schwarzgruber, lo acusó ante las autoridades venezolanas, pero Montenegro fue exonerado finalmente y en 2014, su tercera pareja, Yelena Maciel, presentó una denuncia similar, pero también fue absuelto tras un juicio que concluyó en su favor.

En cuanto a sus hijas, recientemente se reavivó la polémica con el cumpleaños de su hija Sophia, en una semana bastante mediática, el actor compartió que extrañaba a su hija y quisiera estar con ella pero que Patricia no se lo permitía, luego ante las críticas, Sophia hizo un vídeo pidiendo respeto hacia su madre y Montenegro luego decidió hacer una "pausa mediática" para proteger a su hija de los comentarios en redes sociales.

3. Relación de Maite Delgado con polémico empresario

En 2018 fue acusada de tener vínculos con Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, quien fue señalado por la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero. Delgado, quien había sido contratada para conducir el certamen de belleza Miss Earth Venezuela, negó rotundamente estas acusaciones, aclarando que su relación con la empresa organizadora del evento era estrictamente profesional y no tenía conexión con Gorrín ni con las actividades ilícitas que se le imputaban.

A pesar de sus esfuerzos por aclarar la situación, el escándalo afectó temporalmente su imagen pública. Sin embargo, con el tiempo, Maite Delgado logró recuperar su posición en la televisión venezolana, demostrando su profesionalismo y compromiso con su audiencia.

4. El acoso a Kerly Ruíz

En una entrevista con el influencer Irrael Gómez, Ruiz detalló que fue víctima de abuso por parte de un alto ejecutivo de Televen alegó que fue atacada físicamente y la sometió a constantes maltratos verbales, lo que afectó gravemente su salud mental y física. Aseguró que este ambiente tóxico la llevó a desarrollar trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Aunque no reveló el nombre del agresor.

Otro episodio polémico en la carrera de Kerly Ruiz fue su participación en el programa "La Bomba" de Televen, donde compartió pantalla con José Gregorio Araujo. Varios excompañeros de ese espacio han afirmado que Ruiz fue sometida a un trato humillante por parte de Araujo, quien la criticaba constantemente por su apariencia y desempeño. Según testimonios, incluso cuando Ruiz sufrió complicaciones tras una cirugía estética, Araujo la ridiculizaba públicamente. A pesar de estas adversidades, Ruiz ha expresado que no se arrepiente de su paso por el programa, ya que considera que esas experiencias la han fortalecido y le han permitido crecer tanto personal como profesionalmente.

5. ¿Gaby Espino le robó el novio a Aleska Génesis?

Aleska Génesis acusó en 2022 a la actriz de haberle robado a su entonces pareja, el empresario Miguel Mawad, a pesar de que Gaby Espino nunca confirmó públicamente su relación con el hombre en cuestión, en una entrevista aseguró que sufrió mucho debido a la situación. Además, mencionó que este tipo de problemas pueden dañar la carrera de una persona y afectar su imagen.

La disputa llegó a su punto máximo cuando Aleska Génesis y Gaby Espino se encontraron cara a cara en un evento. El encuentro fue tenso, pero ambas lograron resolver sus diferencias y se dieron un abrazo, dejando atrás el conflicto.

6. El frasquito de sorpresas de Aleska Génesis

En 2022, se filtraron videos en los que Aleska Génesis realizando un ritual de santería con una supuesta bruja para intentar recuperar el amor de Nicky Jam. En los clips, se escuchaba a Aleska recitar frases como: “Que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie”. La modelo reconoció la veracidad de los videos, pero aclaró que fueron grabados en un momento íntimo y filtrados sin su consentimiento y que la brujería no era para el cantante pues el vídeo había sido manipulado.

En enero de 2024, Aleska Génesis fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México bajo acusaciones de robo de relojes de lujo en pandilla, fue liberada en pocas horas debido a la falta de pruebas contundentes en su contra.

Otro escándalo de la modelo fue propiciado por Miguel Mawad, su exnovio quien la acusó públicamente de prostitución. Según Mawad, la relación terminó cuando descubrió que Aleska ofrecía servicios sexuales a cambio de dinero.