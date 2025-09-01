Entre micrófonos y silencios familiares: lo que pocos saben de Jonathan Montenegro

Suscríbete a nuestros canales

Jonathan Montenegro, reconocido actor y cantante venezolano, ha mantenido un perfil bajo en los últimos años. Tras su paso por el grupo Menudo y su participación en diversas telenovelas, se ha centrado en su vida personal y familiar. Actualmente reside en Florida, Estados Unidos, junto a su pareja Alejandra Torres, con quien tiene un hijo llamado Nathan Daniel, nacido en junio de 2021 .

Teatro, micrófono y nueva etapa creativa

Desde su llegada a Miami, Montenegro ha priorizado el arte como vehículo de expresión y sustento. Aunque se retiró de los escenarios en 2017, en el 2025 decidió volver como actor de comedia, protagonizando la obra 'Y Morimos en el Intento', junto a Juliet Lima y Arturo de los Ríos.

Además, le dio un giro a su faceta comunicadora con el lanzamiento de su pódcast 'Sobre la Dosis', un espacio emocionalmente profundo dedicado al metal, un género que ha sido compañero de vida

Las relaciones con sus hijos:

Desde que se separó de Patricia Schwarzgruber en 2011, Montenegro ha enfrentado un díficil conflicto legal que le impide ver a su hija, Sophia, pero fue en los 15 años de la niña que la polémica trascendió cuando Jonathan publicó un mensaje sentido:

"Aunque no esté a tu lado para abrazarte…cada pensamiento…en cada oración…”

El momento inició con varias polémicas, en redes comenzaron a criticar al actor, desde celebridades hasta usuarios donde lo catalogaron como “papá de Instagram”, a lo que Montenegro respondió:

"Si las redes son el único resquicio por donde puedo enviarle amor a mi hija, entonces benditas sean” .

Tras leer el mensaje público de Sophia se grabó para solicitar respeto para su madre, pues también hubo quienes apoyaron a Jonathan y asumió un silencio afectivo como una vía para protegerla emocionalmente:

“Desde hoy, me guardaré mis palabras… si amarte en silencio te da paz, entonces mi silencio será un gesto más de amor”.

Los lazos que persisten: Antonella, Emily y Nathan

Su conexión con los otros tres hijos ha sido más fluida y franca. En febrero de 2024 compartió en redes una imagen reconfortante junto a Antonella, Emily y su hijo menor, Nathan, describiéndolos como su familia y refiriéndose a Sophia con un explícito: (pronto)

En mayo, durante un paseo en Seattle por su cumpleaños número 46, volvió a estar acompañado por Antonella y Nathan, Emily no pudo asistir, posiblemente debido a estar en México, reafirmando su vínculo con esos tres.

Equilibrio entre construcción personal y conciliación mediática

En un reciente comunicado, Montenegro explicó que su reaparición pública no busca alimentar polémica, sino reflejar un proceso de construcción íntima.

"No quiero escándalo… también hay presente, construcción y proceso”.

Desde Miami, equilibra su vida con el arte escénico y el audio, mientras nutre las relaciones que sí están activas con sus hijos, renovando su visión como padre presente.

Jonathan Montenegro vive hoy una dualidad dramática: en los escenarios de Miami expresa su veta creativa, mientras que en su vida privada libra una lucha silenciosa por reencontrarse con Sophia. Al mismo tiempo, refuerza su vínculo con Antonella, Emily y Nathan en espacios de humor, reflexión y nostalgia emotiva.

