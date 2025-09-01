Chepa Candela: El Marco Michetti le dio hasta con el tobo al “Miss Grand Venezuela 2025”…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana, queridas y queridos!!!... Aquí me tienen en este arranque de mes, ¡como un clavel!, puntual a mi cita diaria, para batirles lo más calientico del mundillo farandulero de aquí, de allá y más acullá, en donde nunca de los jamases falta tela para cortar, ni agua para beber…

Miss Grand Venezuela 2025

Pero como para luego es tarde, arranco con el cotilleo contándoles que, tal y como se los batí en columnas anteriores, el guiso del “Miss Grand Venezuela 2025” quedó en total y absoluta evidencia, y es que, sin sorpresas y espavientos, la “desorganización” encabezada por Jacqueline Aguilera colocó como reina de la edición celebrada en Valencia a NARIMAN BATTIKHA, en el marco de un espectáculo demorado, simplón y sin mucho que ofrecer…

Es decir, ¡fue más la bomba mostrada que el chicle mascado!… Recordemos que desde que Jacqueline tomó las riendas de este concurso, “cacareó” que iba ique a superar al Miss Venezuela botando la casa por la ventana, que iba a dar cátedras de lo que significa hacer un certamen de belleza de alto nivel, y lo que presentó por “acullá” en el Estado Carabobo fue todo lo contrario, ¡ese templete no la dio!… Primero, encendió las redes sociales con falsas promesas; el público y especialistas en concursos nacionales e internacionales se quejaron durante horas por “tutta” la publicidad engañosa que desataron por las redes sociales y por la señal de Televen… Prometieron una transmisión desde las 6:30 de la tarde y dicha conexión nunca se dio… Segundo, hablaron de un escenario afocante, que dejaría a más de uno con la quijá pegá el ombligo… ¿Y qué pasó? Los dos diminutos pasillos que montaron para el disfrute de los 20 gatos que tenían como público no cubrieron las expectativas… Era un montaje básico y bonito, pero ¡NO! de impacto…

Yyy para cerrar todo este escandaloso brete, terminan coronando a una excandidata del Miss Venezuela, y es que, por más que les duela reconocerlo, Battikha no es ninguna nueva oferta creada y construida por el staff de “profesionales” del Miss Grand Venezuela; sencillamente, es una excompetidora del MV de aquella versión mostrada en el año 2017 cuando la susodicha representó al Estado Portuguesa… Es decir, ¡más de lo mismo!... Con “tutto” todo este “toma y dame” vamos a ver cómo se defiende Jacqueline y toda su comitiva para el segundo espectáculo que prometieron hacer en la ciudad de Caracas a mediados del mes de diciembre… Aún tienen tiempo para remendar el calzoncillo roto y hacerle ver a Venezuela y al mundo entero que este primer paso que dieron fue tan solo un desliz… ¡Un desafortunado ensayo y error!...

Marco Michetti

Yyy quien no se quedó callado (como muchos criollos y amantes de los concursos de belleza) tras ese desastre que armó el “Miss Grand Venezuela 2025” este pasado fin de semana, fue el diseñador larense MARCO MICHETTI, quien resignó sus largas y afiladas uñas para teclear en sus plataformas 2.0 lo siguiente: “Una farsa de evento, engañar a un país entero y a las candidatas aparentando ser una competencia… ya todo estaba arreglado para ella, otra versión de Prince Julio César más, coronan mujeres preparadas por Osmel y Venevisión para después decir que ganan sus eventos fraudulentos”… ¿Qué talco? Así drenó el Michetti todo su descontento; comentarios que automáticamente encendieron la hoguera y fueron muchos los seguidores y detractores los que se apegaron a este suculento “toma y dame” que duró activo durante más de 24 horas dentro de la comunidad virtual, y aunque no lo crean, ese rancho sigue ardiendo… ¿Qué dicen ustedes?... ¿Opinan lo mismo?…

Nawat Itsaragrisil

Yyy cambiando radicalmente el tema, porque no soy de quedarme pegada en la materia, (¡siii tú! ponte a creer que te vas a volver creyón), les cuento que el NAWAT ITSARAGRISIL ique agarró senda tibiera por “acullá” en el Wynwood Park de Valencia por el retraso, la larga espera y la terrible señal que había en el recinto… Como bien sabemos, el presidente del Miss Grand International es muy correcto con sus transmisiones y comunicaciones, y el no ver el proyecto totalmente activo por la señal de Televen Stream le generó un fuerte ataque de caspa; taaaantooo que no dejaba de rasquiñarse la cabeza ante semejante desesperación… Algunos responsables del caso le achacan el problema a las bajas de luz que experimentó el Estado de las naranjas dulces durante el pasado “weekend”, situación que me lleva a preguntarme… ¿Y no era que había mucho “biyuyo” en esa caja chica? ¿Dónde quedaron las plantas eléctricas? ¡Fin!

