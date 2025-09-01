Septiembre en Netflix: descubre todos los estrenos que no te dejarán despegarte de la TV

Suscríbete a nuestros canales

Netflix llega con 12 producciones internacionales estrella en septiembre, lideradas por el final de temporada de Merlina (3/9) y Alice in Borderland (25/9), esta última culminando su aclamada trilogía japonesa. La plataforma hará historia con la transmisión en vivo del combate Canelo Álvarez vs Terence Crawford (4/9), un evento deportivo que promete romper récords de audiencia. El anime tiene espacio con La nobleza de las flores (7/9) y Pokémon Horizons (26/9), mientras series europeas como la sátira polaca 1670 (17/9) y el drama británico House of Guinness (25/9).

La apuesta por producciones regionales incluye el thriller político argentino Las maldiciones (12/9), el drama mexicano Las muertas (10/9) sobre feminicidios, y la serie colombiana de suspenso The Guest (24/9). Brasil destaca con Love Is Blind: Brazil en su innovadora versión para mayores de 50 años (10/9).

El 1° de septiembre marca el regreso de clásicos como La La Land, Inglourious Basterds, toda la saga Shrek y E.T., junto a joyas como Boyz in the Hood (1991) y Stand by Me (1986). Netflix complementa con estrenos originales como el especial de comedia Cristela Alonzo: Upper Classy (23/9) y el documental de naturaleza Nightmares of Nature (30/9), equilibrando novedades y contenido familiar.

