Septiembre en Netflix: descubre todos los estrenos que no te dejarán despegarte de la TV

La gigante del streaming estrena más de 40 contenidos durante el mes de septiembre 

Por Danyelis Pereira
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 08:00 am

Netflix llega con 12 producciones internacionales estrella en septiembre, lideradas por el final de temporada de Merlina (3/9) y Alice in Borderland (25/9), esta última culminando su aclamada trilogía japonesa. La plataforma hará historia con la transmisión en vivo del combate Canelo Álvarez vs Terence Crawford (4/9), un evento deportivo que promete romper récords de audiencia. El anime tiene espacio con La nobleza de las flores (7/9) y Pokémon Horizons (26/9), mientras series europeas como la sátira polaca 1670 (17/9) y el drama británico House of Guinness (25/9).

La apuesta por producciones regionales incluye el thriller político argentino Las maldiciones (12/9), el drama mexicano Las muertas (10/9) sobre feminicidios, y la serie colombiana de suspenso The Guest (24/9). Brasil destaca con Love Is Blind: Brazil en su innovadora versión para mayores de 50 años (10/9).

El 1° de septiembre marca el regreso de clásicos como La La LandInglourious Basterds, toda la saga Shrek y E.T., junto a joyas como Boyz in the Hood (1991) y Stand by Me (1986). Netflix complementa con estrenos originales como el especial de comedia Cristela Alonzo: Upper Classy (23/9) y el documental de naturaleza Nightmares of Nature (30/9), equilibrando novedades y contenido familiar.

