Caracas se viste de pañoletas: icono del pop latino anuncia concierto en Venezuela tras 28 años

Fey, cuyo nombre real es María Fernanda Blázquez Gil, confirmó mediante sus redes sociales el esperado reencuentro con su público venezolano después de 28 años de ausencia en el país. El concierto, programado para el 29 de noviembre en la Concha Acústica de Bello Monte, forma parte de su exitoso Fey Hits Tour que ha agotado entradas en múltiples países. La artista publicó en Instagram: "Venezuela!! La espera terminó 🇻🇪", generando miles de comentarios de fans emocionados por revivir temas como "Azúcar Amargo" y "Media Naranja" en vivo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma www.goliiive.com y en la taquilla física del Centro Comercial Ciudad Tamare (nivel C2). Se espera que el concierto congregue a más de 5,000 personas en un recinto conocido por albergar eventos de alto nivel acústico y visual. Este regreso coincide con el resurgimiento global de los artistas pop de los 90, tendencia que Fey ha capitalizado con presentaciones en festivales como Hey! Spanish Pop en España y giras por Estados Unidos.

Una carrera que trasciende generaciones

Con más de 10 millones de discos vendidos mundialmente, Fey se consolidó como el mayor fenómeno pop adolescente de los 90 en Latinoamérica. Su álbum "Tierna la Noche" (1996) alcanzó certificación de diamante en México y multiplatino en Venezuela. Tras una pausa musical dedicada al yoga y vida espiritual, regresó en 2020 con nuevo material y una gira que celebra sus 30 años de carrera. Actualmente, temas como "Gatos en el Balcón" y "Me Enamoro de Ti" acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

El anuncio generó reacciones inmediatas de los fanáticos, quienes compartieron su emoción en redes sociales. La gira representa no solo un reencuentro musical, sino un fenómeno cultural que conecta múltiples generaciones de seguidores que crecieron con su música.

