Jude Law protagoniza una de las transformaciones más audaces de su carrera al interpretar a Vladimir Putin en "El mago del Kremlin", presentado mundialmente en el 82° Festival de Venecia. El actor británico de 52 años admitió haber desarrollado una "obsesión" por estudiar material audiovisual del mandatario, entrenando judo y utilizando una peluca que transformó por completo su apariencia. "Es una locura lo que se puede hacer con una buena peluca", bromeó durante la rueda de prensa, aunque subrayó el rigor de su preparación para captar las "complejas matices del personaje" según las exigencias del director Olivier Assayas.

La película se estrena en un contexto geopolítico crítico, semanas después de la cumbre Alaska entre Putin y Donald Trump, donde el mandatario ruso reforzó su posición internacional. Adaptada de la novela bestseller de Giulano da Empoli, el filme sigue la carrera de Vadim Baranov (Paul Dano), personaje inspirado en Vladislav Surkov, arquitecto de la estrategia de "democracia soberana" de Putin. Este proyecto llega cuando el Kremlin afirma que mejorar las relaciones con Estados Unidos "llevará tiempo" y critica abiertamente las propuestas europeas de garantías de seguridad para Ucrania.

La reacción oficial: entre la diplomacia y la advertencia

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, respondió al filme calificando a Putin como "uno de los dirigentes más experimentados y brillantes del planeta", añadiendo que es "natural" el interés internacional por su figura. Law, por su parte, insistió en que no buscaba "controversia por la controversia" y confió en el enfoque "inteligente y matizado" del guion para evitar provocaciones innecesarias.

El estreno en la Mostra consolida a Venecia como plataforma de cruce entre cine y política. La película explora la construcción del poder putinista a través de Surkov, ideólogo clave en conflictos como Ucrania, donde Rusia mantiene una guerra que Peskov defiende como respuesta a la "expansión de la OTAN". Law confía en que su interpretación contribuya a comprender los mecanismos del poder en la Rusia contemporánea, más allá de las simplificaciones mediáticas.

