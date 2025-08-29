La vida de Juan Gabriel llega a Netflix: conoce los detalles de luego proyecto

Suscríbete a nuestros canales

Netflix prepara el estreno de "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" para el 30 de octubre de 2025, fecha que coincide con el noveno aniversario luctuoso del Divo de Juárez. La producción, dirigida por la documentalista mexicana María José Cuevas, consta de cuatro episodios que prometen mostrar la faceta más humana del artista. La serie se nutre de un vasto archivo audiovisual, gran parte grabado por el propio Juan Gabriel, ofreciendo una mirada íntima y auténtica a su vida. Este material inédito se complementa con testimonios y sus canciones más emblemáticas.

La directora María José Cuevas, conocida por su trabajo en documentales como "Bellas de noche" (2016), aporta su sensibilidad para retratar figuras icónicas de la cultura mexicana. Junto a las productoras Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, crea una narrativa sólida que equilibra la magnitud artística del personaje con su dimensión humana. El documental busca mostrar "al hombre detrás de la leyenda", explorando facetas poco conocidas del artista a través de material nunca antes visto. Netflix describe el proyecto como "una celebración a su vida y a su obra".

Tesoros audiovisuales y revelaciones

La serie incluye grabaciones personales del artista que abarcan desde sus primeros años hasta el apogeo de su carrera, ofreciendo una perspectiva única de su evolución artística y personal. Según fuentes cercanas al proyecto, se revelarán detalles sobre su proceso creativo, sus relaciones personales y los desafíos que enfrentó en su trayectoria. El acceso al archivo personal de Juan Gabriel permite mostrar momentos íntimos que nunca fueron destinados al público, brindando una profundidad extraordinaria al relato. Cada episodio está estructurado temáticamente para cubrir diferentes etapas de su vida.

Vigencia de un ícono cultural

A casi una década de su partida, Juan Gabriel sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana. Este documental se perfila como uno de los estrenos más importantes del año para Netflix en la región, dirigido tanto a sus seguidores leales como a nuevas generaciones. La plataforma apuesta por mantener vivo el legado del artista cuya música trascendió fronteras y generaciones. La expectativa es alta pues representa el primer acercamiento documental con acceso total al acervo personal del cantante.

