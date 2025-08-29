Nacho cuenta a 2001 qué se trae entre manos con Cisco: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

El legado musical venezolano se une a las nuevas voces ayudando a impulsar su carrera, Nacho, conocido miembro del dúo Chino y Nacho, colabora en el nuevo tema “Chamita remix” del influencer Cisco, quien ha sabido conectar con las nuevas generaciones a través de sus proyectos en redes sociales. El remix representa la perfecta fusión entre ambos artistas.

En una reveladora entrevista con 2001, Nacho compartió su perspectiva sobre la longevidad artística: "Uno no puede perder ese fuego que lo impulsa a seguir disfrutando de lo que hace". El interprete de “báilame” destacó la importancia de concentrarse en el proceso más que en el resultado, filosofía que ha aplicado a lo largo de su carrera. "Yo me disfruto muchísimo estar en un estudio, estar sobre el escenario, salir, hacer medios de comunicación".

Proyectos musicales y lanzamientos inminentes

Cisco, por su parte, confirmó tener "aproximadamente 10 canciones ya en el proceso de terminarla", fruto de sesiones de estudio donde Nacho ha fungido como mentor y colaborador. El primer sencillo, titulado "Autoestima", ya tiene avances disponibles en las redes sociales de SoyCiscoh. Paralelamente, Nacho revela que puede esperar el público sobre el futuro de Chino y Nacho: “va súper bien, en realidad yo siento que estamos en una etapa de nuestras vidas donde tenemos mucha libertad y esa libertad nos ha hecho que nosotros queramos hacer cosas juntos”, destacando su relación de amistad por encima de lo profesional.

La pasión de ambos artistas demuestra la calidad de los proyectos que podemos esperar en el futuro. Esta colaboración marca el comienzo de una nueva era musical que tiene a su público completamente entusiasmado.

