Adela Micha sobre su controversial entrevista con Christian Nodal: Nadie lo obligo a hablar

Suscríbete a nuestros canales

Tras un viaje de descanso por Europa, Adela Micha fue recibida por la prensa en Ciudad de México y no evitó las preguntas sobre la entrevista que aún tiene en vilo a la farándula. La comunicadora aseguró que el encuentro con el cantante se desarrolló en un ambiente de total respeto y cordialidad, despejando cualquier rumor de tensiones entre ellos. Su tono fue firme y sereno al abordar las controversias generadas por las confesiones de Nodal. Micha confirmó que fue ella quien buscó la entrevista y que el artista accedió de manera voluntaria.

Ante la pregunta de si temía una posible demanda legal por parte del intérprete, Adela Micha fue contundente en su respuesta. “No creo (que me demande), no sé por qué si nadie lo obligó a hablar”, declaró a los medios presentes, dejando claro que el cantante tuvo control sobre sus propias declaraciones. La periodista reiteró que el proceso fue transparente y que en ningún momento se ejerció presión para obtener las respuestas que han dado tanto de qué hablar.

Desmintiendo un acuerdo económico

Uno de los puntos más polémicos que Micha se encargó de aclarar fue la especulación de que existió un pago a cambio de la entrevista. “Para nada, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje”, expresó con incredulidad, desmintiendo categóricamente cualquier tipo de transacción financiera. Esta afirmación busca cortar de raíz los rumores que vinculaban la entrevista con las recientes notas sobre la situación económica de Nodal en comparación con el éxito profesional de Cazzu.

Sobre la posibilidad de darle a Cazzu su derecho a réplica, Adela Micha mencionó que, aunque no la ha contactado aún, tiene la intención de hacerlo ahora que ha regresado a sus labores. “No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”, afirmó, dejando la puerta abierta a un futuro encuentro. Finalmente, la conductora aseguró que en su canal de YouTube compartirá pronto más detalles y el detrás de escena de la conversación que mantuvo con Christian

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube