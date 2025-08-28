El dramático regreso de Yolanda Andrade: usa andadera y le envía mensaje a Thalía

Suscríbete a nuestros canales

Después de un largo tiempo alejada de los reflectores, Yolanda Andrade reapareció en redes sociales en un video que sorprendió a sus seguidores. La conductora mexicana, quien atraviesa una compleja enfermedad degenerativa que afecta su movilidad, se dejó ver utilizando una andadera para poder movilizarme con mayor certeza.

El detalle que conmovió a Thalía

En el clip, Andrade aprovechó la ocasión para enviar un emotivo mensaje a su gran amiga Thalía por su cumpleaños. Con una mezcla de humor y ternura, ambas recrearon una escena inspirada en la película Grease, algo que también causó admiración por la intención de la también presentadora en la descripción del video la también presentadora escribió.

“Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo, Thalía. Me encontrarás de frente, sonriente y feliz para acompañarte”, expresó la conductora, dejando ver la importancia del apoyo que recibe de la cantante.

Su lucha contra la enfermedad

Fue a inicios de agosto cuando Yolanda reveló que padece una enfermedad degenerativa incurable, la cual poco a poco le impedirá caminar y hablar. Aunque no especificó de qué diagnóstico se trata, confesó que esta condición la obligó a retirarse de la televisión a finales de 2024. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas y cada una genera gran expectativa.

Pese a las dificultades, Andrade mantiene el sentido del humor y la fortaleza que siempre la han caracterizado. Además, confirma la estrecha amistad que mantiene con Thalía, a quien llama su hermana del alma.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube