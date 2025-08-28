Un gesto dice más que mil palabras: actor de Wednesday es tendencia por su reacción cuando le preguntan por Jennifer López

Suscríbete a nuestros canales

Luis Guzmán se sometió a un dinámico reto durante una entrevista: describir con una sola palabra a distintos colegas del cine y la televisión. Ante Adam Sandler dijo “increíble” y frente a Catherine Zeta-Jones respondió “bellísima”. Pero cuando llegó el turno de Jennifer López, su palabra fue un simple “okay", acompañado de un gesto facial que muchos interpretaron como desagrado.

Aunque la respuesta verbal era neutral, la expresión de Guzmán, con movimientos de cejas y boca, se volvió viral, generando todo tipo de especulaciones sobre su opinión.

Entre la curiosidad y la interpretación del público

Usuarios de redes sociales compartieron y comentaron el clip con rapidez. Algunos defendieron la sinceridad del actor aunque otros también escribieron mensajes como que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho artísticamente Jennifer López y a dónde ha llegado.

Sobre Luis Guzmán

Luis Guzmán, nacido en Puerto Rico, es conocido por papeles memorables en películas como Boogie Nights, Traffic y Out of Sight. Además, ha trabajado en series icónicas y en la actualidad interpreta a Gómez Addams en la serie de Netflix Wednesday.

La espontaneidad de Guzmán, su habilidad para transmitir emociones sin necesidad de palabras y su manera directa de expresarse dejaron claro por qué sigue siendo uno de los actores más carismáticos y comentados del cine latino en Hollywood.

