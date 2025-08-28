Tras casi tres décadas está reconocida cantante vuelve a Venezuela: la magia del pop noventero llega a Caracas en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La intérprete de “Azúcar Amargo” anunció su próxima presentación en la Concha Acústica de Bello Monte, como parte de su gira Hits Tour 2025, con la que celebra 30 años de carrera artística.

Con un video tan sencillo como nostálgico, Fey encendió la expectativa de sus seguidores venezolanos. En sus historias de Instagram se pudo ver su mano ondeando desde la ventana de un automóvil mientras recorría distintos lugares de Caracas. El clip culmina en la Concha Acústica de Bello Monte, escenario que recibirá su próximo show, acompañado del mensaje:

“La magia vuelve pronto, ¿Estás listo?”.

Aunque aún no ha sido confirmada la fecha exacta, la publicación deja claro que su regreso y reencuentro con el público venezolano será en el marco de su gira internacional Fey Hits Tour 2025.

28 años después, Caracas volverá a corear sus éxitos

La última vez que Fey pisó suelo venezolano fue en 1997, cuando presentó su espectáculo Tierna la Noche Tour en el Poliedro de Caracas y en Maracaibo, ante miles de personas que se entregaron por completo a la voz juvenil que dominaba la radio en aquella década.

Ícono de los 90 y figura vigente

Nacida en Ciudad de México bajo el nombre de María Fernanda Blázquez Gil, Fey se consolidó como una de las voces más influyentes del pop latino. Su discografía la llevó a conquistar listas de popularidad con temas que hoy son clásicos: “Media Naranja”, “Azúcar Amargo”, “Muévelo”, “Te pertenezco” y “Gatos en el balcón”, entre otros.

Su estilo innovador, cargado de frescura y beats electrónicos, la convirtió en referente de toda una generación. Aunque ha pasado el tiempo, ella ha sabido reinventarse, manteniendo su conexión con el público, prueba de ello es el éxito de su actual gira internacional.

Colaboraciones y nuevas etapas

En mayo de este año sorprendió al público mexicano al subir al escenario con el venezolano Lasso, interpretando juntos el tema “Azúcar Amargo”. Asimismo, ha compartido cartel con figuras como Ana Bárbara, Marta Sánchez, y ha sido parte de festivales europeos donde conviven leyendas del pop y el dance de los 90.

El anuncio de su presentación en la Concha Acústica de Bello Monte, genera especial entusiasmo, no solo por lo que representa su retorno tras 30 años, sino también porque reafirma la importancia de Venezuela en su trayectoria. Con el lema “la magia vuelve pronto”, Fey invita a revivir una época dorada de la música pop y promete un reencuentro inolvidable con su público venezolano.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube