Una obra histórica llega gratis a la Concha Acústica de Bello Monte: descubre de cuál se trata

Suscríbete a nuestros canales

El programa “Nos vemos en La Concha”, impulsado por la Alcaldía de Baruta, continúa consolidándose como un espacio gratuito para el encuentro ciudadano a través de la música, el teatro y otras manifestaciones artísticas. Este fin de semana, el ciclo regresa con una nueva propuesta escénica en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte.

Una obra que mezcla tradición y mirada contemporánea

Este sábado 30 de agosto, a las 7:00 p. m., el público podrá disfrutar de “Doña Rosita la Soltera”, pieza escrita por Federico García Lorca y dirigida por Orlando Arocha. El montaje, producido por La Caja de Fósforos, apuesta por un lenguaje visual contemporáneo que dialoga con la poética lorquiana sin perder la esencia de un clásico universal.

Elenco y equipo creativo

La puesta en escena cuenta con un elenco de primera línea: Daniela Alvarado encarna a Rosita, acompañada por Diana Volpe y Haydée Faverola, en los papeles de la Tía y el Ama. A ellas se suman actores de trayectoria como Rafael Monsalve y un grupo de intérpretes jóvenes: Erick Palacios, Edgard Márquez, Gaby Brett, Bárbara Acevedo, Alba Paola, Camila Siso, Ana Soffer, Kate Ramos, Nella Martínez, Antón Figuera y Luyo Castillo.

El trabajo artístico incluye vestuario de Raquel Ríos, diseño de luces de Ricardo Nortier, producción de María Eugenia Romero y asistencia de dirección de Alejandro y Andrés Nanes.

Detalles del evento

El acceso a la Concha Acústica se abrirá desde las 5:00 p. m., con entrada completamente libre y logística de seguridad garantizada en la zona. La función está pensada para todo público y forma parte de la agenda cultural que busca acercar montajes de calidad a la comunidad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube