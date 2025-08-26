¡Desde thrillers hasta comedias! Todo lo nuevo que trae Netflix para despedir agosto

Suscríbete a nuestros canales

Netflix estrena el 29 de agosto "Dos tumbas", un thriller dramático español protagonizado por Álvaro Morte (El Profesor de La Casa de Papel), Kiti Manver y Hovik Keuchkerian. La serie sigue a Isabel, una abuela que investiga por su cuenta la desaparición de su nieta tras el cierre del caso oficial. La producción promete un intenso recorrido por los peligros de la investigación personal, manteniendo la tensión característica del género español que tanto éxito ha tenido internacionalmente en la plataforma.

Comedia con leyendas de Hollywood

Pierce Brosnan, Helen Mirren y Ben Kingsley protagonizan "El Club del Crimen de los Jueves", comedia dirigida por Chris Columbus (director de Harry Potter) que estrena el 28 de agosto. La trama sigue a un grupo de amigos jubilados que resuelven crímenes por diversión hasta que descubren una pista crucial en un caso real. El filme combina el talento de actores consagrados con el humor inteligente que caracteriza al género de comedia de misterio, posicionándose como uno de los estrenos más esperados del mes.

Regresos y novedades diversas

La plataforma reactiva el drama adolescente "Mi Vida con los Chicos Walter" con su segunda temporada el 28 de agosto, continuando las historias de Jackie, Alex y Cole. Simultáneamente, estrena la docuserie "Katrina: Contra Viento y Marea" sobre el huracán que devastó Nueva Orleans. El catálogo se completa con comedias románticas como "Los Desenredos del Amor" y el thriller juvenil "Número Desconocido: Falsa Identidad en el Instituto", ofreciendo opciones para todos los gustos.



Con una variedad de contenidos internacionales y una estrategia de lanzamientos, Netflix se continúa consolidando como la plataforma de streaming más poderosa del momento.



Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube