Argentina conquista Netflix: conoce la serie que saltó al Top 3 global de la plataforma

En el barro irrumpió con fuerza en el catálogo de Netflix, posicionándose en el Top 3 global y como segunda producción más vista en múltiples países, solo detrás de fenómenos como Merlina. Sus ocho episodios de una hora cada uno capturaron la atención del público desde su primer fin de semana, consolidando la alianza entre Netflix y el productor Sebastián Ortega. Este éxito refleja el creciente impacto de las producciones argentinas en el mercado global, siguiendo la estela de El Eternauta, que dominó rankings en 87 países.

La serie reúne a figuras como Rita Cortese, Cecilia Rosetto y Valentina Zenere, junto al debut actoral de la cantante Maria Becerra. Además, recupera personajes icónicos de El Marginal, como Gladys Guerra (Ana Garibaldi) y apariciones de Gerardo Romano y Juan Minujín, creando un universo narrativo cohesionado que homenajea la obra original. La participación de La Locomotora Oliveras añadió un toque de crudeza auténtica a la trama, aunque la serie será recordada también por su próxima incorporación: China Suárez como Nicole, una prostituta VIP de clientes millonarios en la segunda temporada.

Polémicas y críticas por falta de realismo

A pesar de su éxito, la ficción enfrentó cuestionamientos por escenas que "sacaban de la realidad", según la tiktoker Nika (@nikasefue), quien estuvo detenida por asociación ilícita: "Hay momentos que me sacaban de la realidad. Las presas entran por un pasillo vacío y el resto está cada una en su pabellón. Están todas arregladas, divinas, eso es muy difícil". Críticas similares apuntaron al uso de teléfonos, manejo de dinero y comodidades insólitas en contextos carcelarios, aunque la serie también fue elogiada por reflejar la violencia que viven las mujeres dentro y fuera de las rejas.

La segunda temporada, confirmada para 2026, promete profundizar en la trama con nuevos personajes y conflictos. La inclusión de China Suárez generó expectativa en redes sociales, donde los adelantos de su rol como Nicole ya son tendencia. En el barro se consolida así como otro éxito argentino para Netflix, siguiendo el modelo de El Eternauta, que renovó por una segunda temporada tras liderar rankings. Mientras las polémicas alimentan el debate, la serie demuestra que las narrativas locales pueden competir en la escena global.

