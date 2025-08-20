Una fiesta digna de la realeza: así celebró Madonna sus 67 años

Suscríbete a nuestros canales

Madonna eligió la majestuosa Toscana italiana para celebrar sus 67 años. La artista, acompañada por su novio, el exfutbolista Akeem Morris, y sus hijas Lourdes y Mercy, vivió una experiencia que calificó como “un sueño”: presenciar en persona la histórica carrera de caballos Palio di Siena, un evento que se celebra desde 1482 y que coincide con la fecha de su natalicio. El viaje combinó la emoción del deporte medieval con la intimidad de una celebración familiar en uno de los escenarios más bellos de Italia.

La cantante inundó sus redes sociales con el momento, compartiendo la profunda emoción que sintió. En un extenso pie de foto, escribió: “¡No hay palabras para describir la emoción, el suspense y la grandeza! ¡Un ritual verdaderamente sagrado presenciar a miles de personas en silencio antes del inicio de la carrera!”. El vídeo publicado muestra a la familia completamente integrada, bailando con los lugareños y disfrutando de un espectáculo de fuegos artificiales tras la carrera.

La fiesta continuó con un enorme pastel rosa decorado con la inscripción Feliz cumpleaños Madudu, ante el cual Madonna sopló las velas luciendo un llamativo corpiño de satén blanco. Las imágenes detallan cómo los festejos incluyeron un paseo en coche por la campiña, compras de antigüedades por Siena y un momento íntimo donde su hija Mercy demostró su talento tocando el piano para la familia.

Felicidades famosas

La lluvia de felicitaciones de famosos no se hizo esperar, con mensajes de Katy Perry, que la llamó “mi reina”, y Justin Trudeau. Sin embargo, la felicitación más inesperada, vino de Elton John. Madonna hace unas semanas había confirmando la paz: “Hemos enterrado el hacha”, poniendo fin a una de las rivalidades más famosas del mundo de la música y coronando una celebración perfecta.

