¡Ya es oficial!: esta exmiss Venezuela celebra su boda civil con famoso empresario

La modelo y diseñadora venezolana Amanda Dudamel y su novio de toda la vida, Daniel Andrés Roa Farías unieron sus vidas de manera oficial mediante una ceremonia civil íntima este martes 19 de agosto.

Una pareja que creció junta y ahora da el gran paso

La relación entre Amanda y Daniel comenzó cuando ella tenía 13 años y él 15: se conocieron en la escuela y en el club de tenis donde ella entrenaba, y él era su instructor. Sus familias, originarias de la misma ciudad, también compartían lazos de amistad. Con una historia que supera la década, construyeron juntos una vida personal y profesional. Además de su romance, son socios en un emprendimiento cafetero en Venezuela.

En enero de 2025, Dudamel confirmó su compromiso en una publicación llena de emoción, donde compartió fotos de la romántica pedida de mano con su ahora esposo.

Una ceremonia sencilla, pero llena de estilo

La boda civil se celebró en un ambiente reservado, solo con sus familiares y amigos más cercanos. En el evento, Amanda deslumbró con un vestido de color marrón, ceñido al cuerpo que tenía una especie de turbante del mismo tono colocado de forma sutil en su cabeza. Daniel, por su parte, lució un traje marrón elegante acompañado de una camisa beige oscura, que generó un contraste sofisticado y armonioso con el atuendo de Amanda.

Sobre la exmiss Venezuela

Originaria de Mérida, Venezuela, Amanda es Miss Venezuela 2021 y fue virreina en el certamen de Miss Universo 2022. Hija del exfutbolista y técnico Rafael Dudamel, estudió diseño de moda en Roma y Londres, y hoy lidera proyectos como Made in Petare, enfocados en moda sostenible y empoderamiento comunitario, además de dirigir su propia marca By Amanda Dudamel y participar en “Reborn the Brand”, entre otros emprendimientos sociales.

Empresario y pareja de Amanda desde la adolescencia. Juntos han aplicado una regla especial: cada vez que discuten, alguien dice “Meso” y el otro debe darle un beso, sin importar dónde estén, como símbolo de que el amor es más fuerte que cualquier diferencia.

Tras una larga historia llena de complicidad y crecimiento mutuo, Amanda Dudamel y Daniel Roa sellaron su amor civilmente.

