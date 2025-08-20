¡Conmovedora confesión! Ana Brenda revela el padecimiento que sufre después del parto

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz mexicana, Ana Brenda Contreras, quien hace apenas tres meses le dio la bienvenida a su primer bebé, decidió compartir con sus seguidores un momento vulnerable.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 38 años, se animó a mostrar las manchas que le salen en el cuerpo desde que tiene memoria, pero que han empeorado con el postparto.

Las manchas de Ana Brenda Contreras

En las imágenes, Ana Brenda dijo que tiene una especie de alergia que se activa con el calor y que normalmente desaparecen y de repente regresan debido a algún tipo de ansiedad social.

“No duelen, no son ronchas, solo manchas”, escribió en la primera foto en la que dejaba ver su cuello y pecho completamente rojo. “Ahora, después del parto están peor que nunca ya salen cuando quieren, en la noche, en el día. Una amiga querida me dijo que es alergia a la stamina que produce el cuerpo o un desbalance hormonal”, continuó.

“Noté que se me agravó después de una época de mucho estrés en mi vida y personas que no me hacían bien hace años. Quedé con PTSD (Trastorno de estrés postraumático, por sus siglas en inglés) lo traté, pero después del embarazo ya ni siquiera tiene detonante, ahora es más hormonal”, concluyó.

Además, Ana Brenda destacó que no se trata de eczema porque desaparecen dentro de los 15 a 30 minutos y antes de su parto, salían cuando estaba cansada o estresada.

