El Niño Prodigio revoluciona Top Chef VIP con sus consejos astrológicos: Quemen el pasado

El Niño Prodigio irrumpe en Top Chef VIP con una energía electrizante, recibido por concursantes ansiosos por consultas espirituales. "Necesito ya que me lea las cartas, las manos, lo que pueda leerme para ayudarme en lo personal", exclama una participante antes de recibir consejos astrológicos. El ambiente se carga de emoción cuando el sabio revela verdades ocultas tras los ingredientes y platos.

Dirigiéndose a una concursante Géminis, el Niño Prodigio aconseja: "Calmarte, porque como que va muy rápida", destacando su energía positiva pero acelerada. A un signo Cáncer, le recomienda: "Tienes que quemar todo eso" del pasado, instándolo a superar antiguas traiciones. Sus palabras resonaron profundamente, generando momentos de catarsis entre los chefs celebridades.

Más allá de los retos culinarios, el episodio explora luchas personales: "Yo puedo ser mi peor enemiga", admite una Virgo perfeccionista, mientras otro confiesa sentirse traicionado por aliados cercanos. El Niño urge concentración: "Concéntrate en unas solas cosas y cuando eso se te dé, sigue con la otra". Esta visita redefine el dinamismo del reality, mezclando esoterismo y alta cocina.

