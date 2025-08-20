Chepa Candela: a Ismelys Velásquez la dejaron seca

Suscríbete a nuestros canales

Ismelys Velásquez

¡¡Buenos días a todos mis “followers”!! (Entiéndase: seguidores… o sea, jelou) y, por supuesto, a mis detractores que - ¡Clarooo que síii… ¿Quién dijo que no?¡ - ¡también los tengo como pa´ tirá pal techo!… para ellos, para ellas… ¡y para todoosss!, aquí va la ración chismográfica de este ombligo de semana, así que pelen esos glaucos visores porque los dimes y diretes están de rechupete… Yyy a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! arranco el “parling” contándoles que luego de la coronación del “Miss Distrito Capital 2025” la ISMELYS VELÁSQUEZ (quien fue solicitada en dicho espectáculo como invitada especial) se quedó como pajarito en grama, viendo de lado a lado, en plena urbe capitalina, y es que la susodicha plantó su vehículo en un reconocido centro comercial y éste bajó su santamaría a las 12 de la noche, dejando el carro último modelo de la Universal Woman 2025 bajo llave... La también animadora de Meridiano Televisión al enterarse de aquello quedó como pescado en cava (dígase: fría y tiesa) y a pesar de que gimoteó, berreó, y lloriqueó ante los entes encargados del caso para ver si le devolvían su cuatro ruedas, los vigilantes que custodiaban el recinto le pintaron un ave doméstica diciéndole que no había forma y manera de recuperar su vehículo, que pasara a las 6 de la mañana del día siguiente y listo… Tras ese sorpresivo caso, la Velásquez se quedó varada en plena vía pública tragando hondo, yyy con su costoso y muy exclusivo traje de luces y sus altas tacas, le decía a cuanto allegados o cercanos que le pasaba por el frente, que si le podían salvar dándole un pedacito de techo, porque para terminar de poner la guinda al pastel, la mujer hasta dejó las llaves de su apartamento dentro del auto, quedando literalmente E-N L-A C-A-L-L-E... ¡Esita mana!... ¡Ojalá y hayas resuelto!...

Alba Roversi

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la ALBA ROVERSI pisó tierras venezolanas para darse ¡rico y delicioso! en materia actoral; y es que para no perder la costumbre de interpretar personajes icónicos (tarea que ella bien sabe hacer), llegó al Centro Cultural Chacao para explorar la zona y arrancar con los ensayos de la obra teatral “Monólogos de la vecina” (¡diiigooo!) “Monólogos de la vagina” en donde le acompañarán Dora Mazzone y Marianela Salazar como figuras principales del espectáculo… Este “chou” será colocado en la cartelera pública los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre; momento en donde la actriz venezolana demostrará que aún sigue siendo eterna apasionada por el mundo de las artes, y quién quita, y luego de la experiencia se quede un largo rato acá en Venezuela compartiendo con todo su gremio artístico… ¿Pasará?... ¿Se quedará la mujer en el terruño que le dio la fama?... ¡Amanecerá y veremos!...

Shakira

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que en materia internacional la que encendió las alarmas del morbo y del “¡epa! ¿qué pasó allí?” fue la cantante barranquillera SHAKIRA, quien se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos luego de reaparecer públicamente junto a su ex, Antonio De La Rúa… Recordemos que la parejita en cuestión sostuvieron una relación sentimental de once años, y luego de demostrar su amor de cuentos de hadas, terminaron en medio de fuertes problemas legales en donde el hombre la demandó y le reclamó un porcentaje de las ganancias que ella facturó mientras ellos estuvieron juntos… Ahora, tras la separación de Shakira con Piqué, se le ve a la artista colombiana muy cercana a De La Rúa, situación que ha despertado una serie de rumores que al momento, no afirman si se trata de una reconciliación sentimental… Lo que sí es seguro es que este par de dos tienen buen trato y están juntos desde hace rato, por eso fueron vistos en un restaurante de San Diego tomando sopa, seco, y jugo (el postre ique lo pidieron para llevar)… ¿Qué taaaarrrr?... Yyy con este brete, me despido por hoy, no sin antes recordarle que mañana tenemos otra cita con el chisme; así que no me pierdan la pista, que les tengo unos brollos que están de espanto y brinco… ¡Adiós!...