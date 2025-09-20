Finanzas

Precio del dólar y euro BCV para los días 20 y 21 de septiembre: cotización para el fin de semana

Por Robert Lobo
Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 06:00 am
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para los días 20 y 21 de septiembre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará este fin de semana en 165, 41 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web

Mientras que el euro se tasa en 194,74 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país. 

