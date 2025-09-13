¿Cuánto recibirás? El Sistema Patria pagará estos bonos y montos del 15 al 20 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios del Sistema Patria recibirán el pago de una serie de bonos a través de su monedero digital del 15 al 20 de agosto.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué bonos pagarán a los beneficiarios del Sistema Patria del 15 al 20 de septiembre?

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, entre los bonos sociales a pagar destacan:

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 810,10 bolívares.

por monto estimado de 810,10 bolívares. Entre los días 15 y 16 de septiembre, el Sistema Patria podría comenzar el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los jubilados de la administración pública. Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de agosto, debido al incremento del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Monto aproximado a pagar a jubilados: Bs 17.417 ($112)

Cómo registrarse y acceder a los beneficios sociales del Sistema Patria

Para registrarse en el Sistema Patria y acceder a los bonos sociales, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial www.patria.org.ve. Crear una cuenta seleccionando “Usuario/Contraseña” y luego “Registrarse”. Se debe completar el formulario con datos personales como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico activo. Verificar los datos de contacto, asegurando que el número telefónico y el correo estén correctamente asociados para recibir notificaciones y validar la identidad. Completar el registro ingresando el código de verificación recibido vía SMS, crear una contraseña segura y finalizar el proceso. Registrar el núcleo familiar, agregando los datos de los miembros y su relación con el usuario. Es fundamental que todos estén registrados en la plataforma para recibir los bonos correspondientes.

Este proceso es gratuito y permite acceder a diferentes bonos mensuales y beneficios sociales que varían según la condición social y familiar del usuario.

