En las últimas horas en Venezuela, se comenzó a entregar un pago especial a través del Sistema Patria por 18.720,00 bolívares.

Según se pudo conocer, este abono en la billetera digital corresponde al mes de septiembre y forma parte del complemento del ingreso mínimo integral.

El pago del Ingreso contra la Guerra Económica está dirigido al personal activo y jubilado de la administración pública.

Pasos para activar en el Sistema Patria el bono por Bs 18.720

La entrega de este bono se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Para activar el pago de 18.720,00 en el Sistema Patria, debes seguir los siguientes pasos en la plataforma del Carnet de la Patria.

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la notificación de asignación.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

A través del monedero de la patria, los usuarios pueden realizar operaciones como transferencias a sus cuentas bancarias y entre familiares, pagos de servicios, recargas telefónicas, pago de gasolina, entre otras operaciones.

