Arranca el pago del bono de Guerra para trabajadores públicos: este es el monto

Este jueves 11 de septiembre inició el pago del bono contra la Guerra Económica al personal activo y jubilado de la administración pública.

A través de su cuenta en la plataforma Telegram el ministerio de Educación informó sobre el pago que se está efectuando este jueves.

Pagan bono contra la Guerra Económica

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, el bono corresponde al mes de septiembre.

Asimismo, señala que el pago está dirigido a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública que son beneficiarios de los cestatickets.

Bono Contra la Guerra Económica

En este sentido, la publicación del organismo señala que el monto del bono de este mes es de 18.720,00 bolívares.

Pasos para cobrar el bono contra la Guerra Económica

Iniciar sesión en el Sistema Patria. Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos". Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino. Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

